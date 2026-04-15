Арагчи: Иран позитивно отреагировал на усилия по прекращению войны на Ближнем Востоке

Тегеран выразил позитивное отношение к посредническим инициативам, направленным на достижение перемирия на Ближнем Востоке и завершение военных действий.

Как передает Report, об этом заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи в ходе телефонного разговора с испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом.

"Иран позитивно воспринял добросовестные посреднические усилия, нацеленные на установление перемирия на Ближнем Востоке и прекращение боевых действий, однако для практической реализации этих договоренностей Вашингтон должен остановить войну, а Израиль - снизить напряженность в Ливане", - подчеркнул он.

Арагчи дал высокую оценку позиции испанского правительства, которое выступило против военных действий США и Израиля против Ирана:

"Позиция Испании, отстаивающей нормы международного права и гуманитарные принципы, привлекла пристальное внимание иранского общества и мирового сообщества, получила высокую оценку и навсегда останется в памяти".

Глава внешнеполитического ведомства Испании в свою очередь назвал приверженность международному праву, гуманитарным ценностям и противодействие войне фундаментальными принципами внешней политики Мадрида. "Испания с первых дней указывала на незаконный характер ударов по Ирану", - отметил он.

Хосе Мануэль Альбарес выразил удовлетворение в связи с объявлением перемирия и подчеркнул необходимость его неукоснительного соблюдения всеми участниками конфликта, а также сосредоточения усилий на дипломатическом урегулировании ради достижения долгосрочной стабильности в регионе.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США 13 апреля в 10:00 по восточному летнему (18:00 по бакинскому) времени начали блокировку иранских портов в Ормузском проливе.