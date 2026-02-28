США участвуют в ударах Израиля по Ирану - ОБНОВЛЕНО

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    США участвуют в израильских ударах по Ирану.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство AP со ссылкой американских чиновников.

    Израиль нанес превентивный удар по Ирану.

    Как передает Report со ссылкой на Times of Israel, об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

    По его словам, объявлено "немедленное чрезвычайное положение на всей территории страны".

    "Государство Израиль нанесло упреждающий удар по Ирану, чтобы устранить угрозы для Государства Израиль", - говорит он.

    Тем временем по всей территории Израиля звучат сирены, а командование тыла Армии обороны Израиля предупреждает мирных жителей о необходимости держаться поближе к бомбоубежищам.

