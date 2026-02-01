Израиль открыл КПП "Рафах" в Газе

Контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе сектора Газа с Египтом открылся сегодня.

Как передает Report, об этом сообщает Sky News.

Согласно информации, десятки машин скорой помощи Египетского Красного Полумесяца въехали через этот переход для подготовки к перевозке больных и раненых из Газы за пределы анклава.

Ранее Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) объявило, что в соответствии с соглашением о прекращении огня и указанием политического руководства Израиля КПП "Рафах" откроется 1 февраля, в обоих направлениях исключительно для ограниченного перемещения людей.

В ведомстве отметили, что въезд в сектор Газа и выезд из него через этот погранпереход будет разрешаться в координации с Египтом после предварительной проверки службами безопасности Израиля и под надзором миссии Евросоюза.