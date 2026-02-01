"Восьмерка" ОПЕК+ сохранила решение не увеличивать добычу нефти в марте

Восемь ведущих стран ОПЕК+ оставили в силе решение о приостановке наращивания добычи нефти и сохранили квоты по добыче нефти в марте на уровне декабря 2025 года.

Как передает Report, это следует из заявления на сайте ОПЕК.

Участники соглашения подтвердили, что 1,65 млн б/с могут быть возвращены частично или полностью в зависимости от меняющейся рыночной конъюнктуры и постепенно. ОПЕК традиционно отмечает, что страны продолжат оценивать конъюнктуру рынка и что постепенное увеличение добычи может быть приостановлено или отменено в зависимости от меняющихся рыночных условий.

Таким образом, квота РФ на добычу нефти в марте 2026 года составляет 9,574 млн б/с, Саудовской Аравии - 10,103 млн б/с, Ирака - 4,273 млн б/с, ОАЭ - 3,411 млн б/с, Кувейта - 2,580 млн б/с, Казахстана - 1,569 млн б/с, Алжира - 971 тыс. б/с, Омана - 811 тыс. б/с без учета компенсаций перепроизводства нефти, что аналогично уровню декабря 2025 года и января-февраля 2026 года.

18:36

Министры восьми стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, начали традиционную ежемесячную встречу, на которой определят план добычи группы на март.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

По их информации, страны планируют сохранить паузу в наращивании производства, как и было запланировано ранее. Таким образом, показатели добычи в марте снова будут определены на уровне квот, действовавших в декабре.

Сразу после заседания министров "восьмерки" начнется встреча мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), сопредседателями которого являются Россия и Саудовская Аравия. Участники обсудят текущую ситуацию на рынке, а также оценят уровень исполнения соглашения в предыдущие месяцы.

Во встрече участвуют Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Казахстан, Алжир, Оман и Кувейт.

В начале ноября 2025 года на I квартал 2026 года восемь ведущих стран ОПЕК+ согласовали решение приостановить дальнейшее увеличение добычи в связи с сезонностью. На последнем заседании "восьмерка" ОПЕК+ также подтвердила это решение. Так, квота РФ на добычу нефти в декабре 2025 года, а также январе - марте 2026 года составляет 9,574 млн б/с, Саудовской Аравии - 10,103 млн б/с, Ирака - 4,273 млн б/с, ОАЭ - 3,411 млн б/с, Кувейта - 2,580 млн б/с, Казахстана - 1,569 млн б/с, Алжира - 971 тыс. б/с, Омана - 811 тыс. б/с без учета компенсаций перепроизводства нефти.