    Дипломаты из 62 стран побывали в Лачынском агропромышленном парке

    Карабах
    • 02 мая, 2026
    • 12:16
    Дипломаты из 62 стран побывали в Лачынском агропромышленном парке

    Аккредитованные в Азербайджане иностранные дипломаты побывали сегодня в Лачынском агропромышленном парке.

    Как передает Report, им была предоставлена возможность ознакомиться с продукцией, производимой в промышленном парке.

    Отметим, что в двухдневном визите в Карабах и Восточный Зангезур, который начался 1 мая, принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей в общей сложности 62 стран и международных организаций.

    Это 21-ая поездка представителей иностранного дипломатического корпуса на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

    Дипломаты из 62 стран побывали в Лачынском агропромышленном парке
    Лачын Дипломатический корпус Лачынский промышленный парк
    62 ölkədən olan diplomatlar "Laçın Aqro-Sənaye Parkı"nda olublar
    Diplomats from 62 countries visit Lachin Agro-Industrial Park in Azerbaijan

