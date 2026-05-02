Дипломаты из 62 стран побывали в Лачынском агропромышленном парке
Карабах
- 02 мая, 2026
- 12:16
Аккредитованные в Азербайджане иностранные дипломаты побывали сегодня в Лачынском агропромышленном парке.
Как передает Report, им была предоставлена возможность ознакомиться с продукцией, производимой в промышленном парке.
Отметим, что в двухдневном визите в Карабах и Восточный Зангезур, который начался 1 мая, принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей в общей сложности 62 стран и международных организаций.
Это 21-ая поездка представителей иностранного дипломатического корпуса на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.
