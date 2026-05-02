ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) возобновляет полеты из Баку в Тель-Авив (Израиль).

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, полеты по данному маршруту начнутся с 3 мая.

Рейсы будут выполняться ежедневно.

Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании или через мобильное приложение AZAL.

Отметим, что 28 февраля AZAL приостановил полеты по направлениям Дубай, Доха, Джидда и Тель-Авив из-за ограничений в воздушном пространстве на Ближнем Востоке.