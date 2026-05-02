    AZAL возобновляет полеты из Баку в Тель-Авив

    Бизнес
    • 02 мая, 2026
    • 11:40
    AZAL возобновляет полеты из Баку в Тель-Авив

    ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) возобновляет полеты из Баку в Тель-Авив (Израиль).

    Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, полеты по данному маршруту начнутся с 3 мая.

    Рейсы будут выполняться ежедневно.

    Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании или через мобильное приложение AZAL.

    Отметим, что 28 февраля AZAL приостановил полеты по направлениям Дубай, Доха, Джидда и Тель-Авив из-за ограничений в воздушном пространстве на Ближнем Востоке.

    Азербайджанские авиалинии (AZAL) Рейс Баку-Тель-Авив Эскалация на Ближнем Востоке
    AZAL Təl-Əvivə uçuşları bərpa edir
    AZAL resuming Baku-Tel Aviv flights

