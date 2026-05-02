    02 мая, 2026
    21:42
    В Херсонской области при ударах ВС РФ погибли двое, 18 пострадали

    Российские войска обстреляли сегодня населенные пункты Херсонской области Украины, в результате чего погибли два человека, еще 18 ранены.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Херсонской областной прокуратуры в телеграм-канале.

    "Утром в Херсоне военные РФ атаковали беспилотником маршрутное такси, которое двигалось по улице. В результате 56-летняя женщина и 51-летний мужчина погибли на месте, еще десять человек получили ранения. При аналогичных обстоятельствах атаковано еще одно маршрутное такси - пострадал водитель", - отметили в ведомстве.

    Кроме того, в различных районах областного центра ранения получили трое взрослых, а также трое детей, еще один человек пострадал в поселке Инженерное. Повреждены частные и многоквартирные дома, а также транспортные средства.

    Rusiyanın hava zərbələri nəticəsində Xersonda ölən və yaralananlar var

    00:50

    00:16

    23:48

    23:25
    23:13

    22:59
    22:40
    22:33

    22:18

