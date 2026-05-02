В Херсонской области при ударах ВС РФ погибли двое, 18 пострадали

Российские войска обстреляли сегодня населенные пункты Херсонской области Украины, в результате чего погибли два человека, еще 18 ранены.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Херсонской областной прокуратуры в телеграм-канале.

"Утром в Херсоне военные РФ атаковали беспилотником маршрутное такси, которое двигалось по улице. В результате 56-летняя женщина и 51-летний мужчина погибли на месте, еще десять человек получили ранения. При аналогичных обстоятельствах атаковано еще одно маршрутное такси - пострадал водитель", - отметили в ведомстве.

Кроме того, в различных районах областного центра ранения получили трое взрослых, а также трое детей, еще один человек пострадал в поселке Инженерное. Повреждены частные и многоквартирные дома, а также транспортные средства.