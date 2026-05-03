Масато Канда: АБР запускает новый механизм финансирования всей цепочки создания стоимости

Азиатский банк развития (АБР) запустил Механизм партнерского финансирования производства критически важного минерального сырья (CMMFF).

Как сообщает корреспондент Report из Самарканда, об этом заявил президент АБР Масато Канда на семинаре, посвященном запуску CMMFF в рамках 59-го ежегодного заседания Совета управляющих АБР.

Президент банка отметил, что критически важные минералы лежат в основе промышленной трансформации.

"Это не просто сырье для начальных этапов производства; это стратегические активы. Они связывают природные ресурсы с "зеленой энергетикой", промышленностью и рабочими местами, играя центральную роль в сетевом будущем нашего региона.

Азиатско-Тихоокеанский регион занимает выгодное положение. Наш регион наделен значительными запасами минеральных ресурсов и мощным промышленным потенциалом. Но одного потенциала недостаточно", - отметил М. Канда.

По его словам, многие из развивающихся стран-членов АБР, обладающих месторождениями, в настоящее время сосредоточены лишь на добыче (upstream).

"Существует огромный потенциал для усиления вертикальной интеграции на местном и региональном уровнях, включая переработку; производство готовой продукции; вторичную переработку. Такая интеграция создает рабочие места, привлекает инвестиции и повышает устойчивость экономики. Она гарантирует, что рост в одном звене цепочки поддерживает рост в других, обеспечивая инклюзивное и взаимоусиливающее развитие. Нам необходим системный подход, который соединяет всю цепочку создания стоимости - от добычи до утилизации,

мобилизует масштабные инвестиции, создает институты и механизмы управления для устойчивости этих инвестиций.

Именно для этого мы запускаем сегодня CMMFF. Это флагманская платформа АБР для поддержки данного перехода. Она позволит нарастить объемы инвестиций, привлечь частный капитал и укрепить региональное сотрудничество", - подчеркнул президент АБР.

М. Канда отметил, что первые возможности уже в Узбекистане, а также в Монголии и Индии.

" На этих рынках АБР помогает связать освоение ресурсов с переработкой и производством. Это не просто очередной фонд - это обязательство перейти от диалога к конкретным результатам, от амбиций к реальным вложениям. АБР стремится к тому, чтобы наши развивающиеся страны-члены получали эту добавленную стоимость. Мы готовы брать на себя больше рисков, действовать на опережение и работать сообща - решительно, самоотверженно и быстро", - подчеркнул он.