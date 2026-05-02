İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Rusiyanın hava zərbələri nəticəsində Xersonda ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    • 02 may, 2026
    • 22:32
    Rusiyanın hava zərbələri nəticəsində Xersonda ölən və yaralananlar var

    Rusiya qoşunları bu gün Ukraynanın Xerson vilayətinin yaşayış məntəqələrini atəşə tutub, nəticədə iki mülki şəxs ölüb, 18 nəfər yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Xerson Vilayət Prokurorluğunun "Telegram" kanalındakı bəyanatında deyilir.

    "Səhər Xersonda Rusiya hərbçiləri küçə ilə hərəkət edən marşrut taksisinə pilotsuz uçuş aparatı ilə hücum edib. Nəticədə 56 yaşlı qadın və 51 yaşlı kişi hadisə yerindəcə ölüb, daha on nəfər yaralanıb. Analoji şəraitdə daha bir marşrut taksisi hücuma məruz qalıb, sürücü xəsarət alıb", - qurumdan bildirilib.

    Bundan başqa, vilayət mərkəzinin müxtəlif rayonlarında üç yetkin şəxs, həmçinin üç uşaq yaralanıb, daha bir nəfər isə İnjenernoe qəsəbəsində xəsarət alıb. Fərdi və çoxmənzilli evlərə, eləcə də nəqliyyat vasitələrinə ziyan dəyib.

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Xerson vilayəti Hava hücumu Ölən və yaralananlar
    В Херсонской области при ударах ВС РФ погибли двое, 18 пострадали

    Son xəbərlər

    00:13

    Əraqçi yaponiyalı həmkarı ilə telefon danışığı aparıb

    Region
    23:53

    Hindistan yükü daşıyan tanker Hörmüz boğazını keçib

    Digər ölkələr
    23:38

    Fransa ABŞ və İran arasında sülhün əldə olunacağına ümid edir

    Region
    23:31

    İsrail Livanın cənubunda "Hizbullah"ın 120 hədəfini məhv edib

    Digər ölkələr
    23:27

    Azərbaycanın minifutbol yığması Bosniya və Herseqovinaya qalib gəlib

    Futbol
    23:09

    Tayani Yaxın Şərqdə gərginliyin dərhal azaldılmasına çağırıb

    Digər ölkələr
    23:03
    Foto

    Qərbi Azərbaycan İcmasında qaçqınların qayıdış hüququ ilə bağlı beynəlxalq konfrans keçirilib

    Xarici siyasət
    22:39
    Foto

    WUF13 Festivalının ictimai proqramına 9 mindən çox iştirakçı qatılıb

    İnfrastruktur
    22:32

    Rusiyanın hava zərbələri nəticəsində Xersonda ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti