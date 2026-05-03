Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    FT: США могут отказаться от размещения в ФРГ ракет Tomahawk

    Другие страны
    • 03 мая, 2026
    • 11:36
    FT: США могут отказаться от размещения в ФРГ ракет Tomahawk

    Вашингтонская администрация планирует отменить решение о размещении в Германии средств поражения большой дальности, в том числе батальона с ракетами Tomahawk.

    Как передает Report, об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источник в Пентагоне.

    Директор берлинского аналитического центра Edina Кристиан Мёллинг, комментируя возможный отказ от размещения ракет, назвал этот шаг более серьезной проблемой, чем сокращение американского военного контингента. "Последнее (вывод военных - ред.) можно компенсировать, но по дальнобойным ракетам у нас есть отставание", - сказал эксперт изданию, отметив, что подобные шаги ставят под сомнение готовность США защищать страны НАТО.

    Напомним, что США и Германия объявили о планах разместить Tomahawk и другие средства поражения большой дальности в июле 2025 года. Планировалось, что это произойдет до 2027 года. Договоренность о размещении ракет была достигнута при администрации предшественника Дональда Трампа Джо Байдена.

    Ранее Трамп объявил о выводе части американских военных из Германии. Это произошло после того, как канцлер ФРГ Фридрих Мерц критично высказался о военной кампании США против Ирана. После этого Трамп обвинил Мерца в том, что тот якобы "считает приемлемым наличие у Ирана ядерного оружия".

    Соединенные Штаты Америки (США) Tomahawk Германия Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Фридрих Мерц Дональд Трамп Кристиан Мёллинг
    FT: ABŞ "Tomahawk" raketlərini Almaniyada yerləşdirməkdən imtina edə bilər

    Последние новости

    20:17

    В Кении жертвами наводнений и оползней стали 18 человек

    Другие страны
    20:11

    Самир Мамедли стал абсолютным победителем чемпионата Европы по бодибилдингу

    Индивидуальные
    20:03
    Фото

    Из Белграда в Баку выполнен прямой авиарейс - ОБНОВЛЕНО

    Туризм
    19:59

    В Сумгайыте скончался рабочий, которому стало плохо во время работы

    Происшествия
    19:53

    У берегов Ирана обстрелян сухогруз

    Другие страны
    19:49
    Фото

    Мехрибан Алиева посетила Кубок Европы по художественной гимнастике

    Командные
    19:35
    Фото

    На старте и финише "Бакинского марафона-2026" состоялись концерты

    Внутренняя политика
    19:28

    При ударах России по Украине погибли 10 человек, более 70 ранены

    Другие страны
    19:07

    Швеция задержала в Балтийском море танкер, предположительно связанный с "теневым флотом" России

    Другие страны
    Лента новостей