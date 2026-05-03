FT: США могут отказаться от размещения в ФРГ ракет Tomahawk

Вашингтонская администрация планирует отменить решение о размещении в Германии средств поражения большой дальности, в том числе батальона с ракетами Tomahawk.

Как передает Report, об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источник в Пентагоне.

Директор берлинского аналитического центра Edina Кристиан Мёллинг, комментируя возможный отказ от размещения ракет, назвал этот шаг более серьезной проблемой, чем сокращение американского военного контингента. "Последнее (вывод военных - ред.) можно компенсировать, но по дальнобойным ракетам у нас есть отставание", - сказал эксперт изданию, отметив, что подобные шаги ставят под сомнение готовность США защищать страны НАТО.

Напомним, что США и Германия объявили о планах разместить Tomahawk и другие средства поражения большой дальности в июле 2025 года. Планировалось, что это произойдет до 2027 года. Договоренность о размещении ракет была достигнута при администрации предшественника Дональда Трампа Джо Байдена.

Ранее Трамп объявил о выводе части американских военных из Германии. Это произошло после того, как канцлер ФРГ Фридрих Мерц критично высказался о военной кампании США против Ирана. После этого Трамп обвинил Мерца в том, что тот якобы "считает приемлемым наличие у Ирана ядерного оружия".