Аль Тани: Использование Ормуза в качестве инструмента торга усугубит кризис

Использование Ормузского пролива в качестве инструмента торга усугубит кризис.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД Катара, об этом премьер и глава катарского ведомства Шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Аббасом Арагчи.

Согласно информации, глава МИД Ирана проинформировал собеседника о последних обновлениях по переговорам с США.

В ходе разговора была выражена полная поддержка Катара посредническим усилиям, направленным на мирное урегулирование кризиса.

"Закрытие Ормузского пролива или его использование в качестве инструмента торга усугубит кризис и поставит под угрозу жизненно важные интересы стран региона", - приводит пресс-служба МИД слова Аль Тани в соцсети Х.

Катарский министр отметил, что это может оказать потенциальное негативное воздействие на глобальные поставки энергоносителей и продовольствия, а также на стабильность рынка.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

В ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном прекращении огня, которое позднее американский лидер Дональд Трамп продлил на неопределенное время. 11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны не смогли достичь соглашения.

В качестве средства давления на Тегеран США объявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил, что Ормуз уже закрыт для судов, следующих в страны Персидского залива. Ситуация в регионе спровоцировала мировой энергетический кризис.