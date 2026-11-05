Министр: В 2027 году социально ориентированные расходы достигнут 18,7 млрд манатов

Социально ориентированные расходы госбюджета Азербайджана достигнут 18,7 млрд манатов в 2027 году.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на совместном заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике с комитетом по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Он отметил, что в 2027 году социальная направленность государственного и сводного бюджетов будет сохранена: "Таким образом, в государственном бюджете на 2027 год планируется увеличить социальные расходы на 222,7 млн ​​манатов (на 1,7%) до 13 млрд манатов, а социально ориентированные расходы - на 1,6 млрд манатов (на 9,2%) до 18,7 млрд манатов".

Министр добавил, что удельный вес социальных расходов в государственном бюджете, как ожидается, увеличится с 41,1% до 44,2% в текущем году, а их доля в валовом внутреннем продукте (ВВП) - с 12,4% до 13,3%:

"В государственном бюджете на 2027 год на расходы по социальной защите и социальному обеспечению, входящие в состав социальных расходов, прогнозируется 4 млрд 914 млн манатов, что на 41 млн манатов больше, чем в текущем году".