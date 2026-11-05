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    Муса Гулиев: Бюджет ГФСЗ позволяет увеличить пособие по рождению ребенка до 1500 манатов

    Милли Меджлис
    • 05 ноября, 2026
    • 11:58
    Муса Гулиев: Бюджет ГФСЗ позволяет увеличить пособие по рождению ребенка до 1500 манатов

    Бюджет Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) позволяет увеличить размер пособия по рождению ребенка с 600 манатов до 1500 манатов.

    Как сообщает Report, об этом депутат Муса Гулиев сказал на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по труду и социальной политике и по экономической политике, промышленности и предпринимательству, посвященном обсуждению законопроекта о бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2027 год.

    По его словам, на 2027 год за счет обязательных государственных взносов социального страхования на выплату пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, рождению ребенка, уходу за детьми до 3 лет и на погребение предусмотрены средства в размере 281 млн манатов.

    "Этот показатель на 38%, то есть на 77 млн манатов больше по сравнению с утвержденным прогнозом текущего года. Этот рост позволяет прогнозировать увеличение в следующем году пособия по рождению ребенка с нынешних 600 манатов до 1500 манатов, повышение расходов на погребение для застрахованных лиц с нынешних 590 манатов до 700 манатов, увеличение размера пособий на погребение для пенсионеров с 936 манатов до 1200 манатов, а также доведение пособия по уходу за ребенком до 3 лет с 37 манатов до 100 манатов", - отметил Гулиев.

    Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) Муса Гулиев Государственный бюджет Азербайджана
    Musa Quliyev: DSMF büdcəsi uşağın doğulmasına görə müavinətin 1500 manata artırılmasına imkan yaradır
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