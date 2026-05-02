    Таяни призвал к незамедлительной деэскалации на Ближнем Востоке

    Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни обсудил по телефону с иранским коллегой Аббасом Арагчи текущую обстановку на Ближнем Востоке на фоне противостояния Ирана и США.

    Как передает Report, об этом Таяни написал в своем аккаунте в соцсети Х.

    "Я хотел подчеркнуть серьезную обеспокоенность Италии ростом региональной напряженности, указав на необходимость избегать дальнейшей эскалации и активизировать усилия по достижению соглашения о прекращении огня", - говорится в публикации.

    По словам итальянского министра, он также призвал стороны конфликта к возобновлению судоходства через Ормузский пролив, что, как считает Таяни, предотвратит негативные последствия для продовольственной безопасности и стабильности в Африке.

    "Я четко подтвердил, что для Италии развитие иранской ядерной программы в военных целях является красной линией, с реальным риском запуска опасной гонки ядерных вооружений в регионе", - подчеркнул Таяни.

    Глава МИД Италии также призвал Тегеран в разговоре с Арагчи использовать свое влияние на группировку "Хезболлах" для прекращения атак против Израиля для достижения мира в Ливане дипломатическим путем.

    "Италия всё активнее содействует поддержке всех международных усилий по достижению мира, сохраняя открытыми каналы диалога со всеми партнерами и способствуя стабильности на Ближнем Востоке", - подытожил глава МИД Италии.

    Tayani Yaxın Şərqdə gərginliyin dərhal azaldılmasına çağırıb

