В Имишли затопило посевные участки
Происшествия
- 02 мая, 2026
- 21:53
Повышение уровня воды в Куре привело к затоплению посевных участков в трех селах Имишлинского района.
Об этом муганскому бюро Report сообщил председатель Мамедлинского сельского муниципалитета Рафаэль Эйюбов.
По его словам, в селе Эльетмезли под водой оказались 40 гектаров, в селе Телишли - 20 гектаров, а в селе Мамедли - 10 гектаров.
Ранее в результате повышения уровня воды в Куре в Имишлинском районе уже было затоплено более 400 гектаров посевных площадей. Так, в селе Агамалылар было затоплено 40 гектаров, в селе Телишли - 35 гектаров, в селе Альетмезли - 225 гектаров, а в селе Мамедли - 16,62 гектара.
