В Имишли затопило посевные участки
    В Имишли затопило посевные участки

    • 02 мая, 2026
    • 21:53
    Повышение уровня воды в Куре привело к затоплению посевных участков в трех селах Имишлинского района.

    Об этом муганскому бюро Report сообщил председатель Мамедлинского сельского муниципалитета Рафаэль Эйюбов.

    По его словам, в селе Эльетмезли под водой оказались 40 гектаров, в селе Телишли - 20 гектаров, а в селе Мамедли - 10 гектаров.

    Ранее в результате повышения уровня воды в Куре в Имишлинском районе уже было затоплено более 400 гектаров посевных площадей. Так, в селе Агамалылар было затоплено 40 гектаров, в селе Телишли - 35 гектаров, в селе Альетмезли - 225 гектаров, а в селе Мамедли - 16,62 гектара.

    Kürdə suyun səviyyəsi artıb, İmişlinin üç kəndində pay torpaqları su altında qalıb

