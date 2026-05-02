В Баку задержан мужчина за мошенничество в соцсетях под видом продажи дешевой мебели

В Баку задержан мужчина за мошенничество в соцсетях.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел (МВД), задержанный сотрудниками полиции ранее судимый 40-летний Вусал Гусейнов размещал в соцсетях и на одном из рекламных сайтов объявления о продаже мебели по низким ценам.

Таким путем он злоупотребил доверием около 40 человек и причинил им материальный ущерб в различных размерах.

После получения задатка Гусейнов переставал выходить на связь с потерпевшими.

Расследование по факту продолжается.