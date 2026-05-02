В Баку задержан мужчина за мошенничество в соцсетях под видом продажи дешевой мебели
Происшествия
- 02 мая, 2026
- 11:37
В Баку задержан мужчина за мошенничество в соцсетях.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел (МВД), задержанный сотрудниками полиции ранее судимый 40-летний Вусал Гусейнов размещал в соцсетях и на одном из рекламных сайтов объявления о продаже мебели по низким ценам.
Таким путем он злоупотребил доверием около 40 человек и причинил им материальный ущерб в различных размерах.
После получения задатка Гусейнов переставал выходить на связь с потерпевшими.
Расследование по факту продолжается.
