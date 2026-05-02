В Баку задержан мужчина за мошенничество в соцсетях под видом продажи дешевой мебели

    • 02 мая, 2026
    • 11:37
    В Баку задержан мужчина за мошенничество в соцсетях.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел (МВД), задержанный сотрудниками полиции ранее судимый 40-летний Вусал Гусейнов размещал в соцсетях и на одном из рекламных сайтов объявления о продаже мебели по низким ценам.

    Таким путем он злоупотребил доверием около 40 человек и причинил им материальный ущерб в различных размерах.

    После получения задатка Гусейнов переставал выходить на связь с потерпевшими.

    Расследование по факту продолжается.

    Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) Мошенничество (аферизм)
    Bakıda ucuz mebel adı altında sosial şəbəkələrdə dələduzluq edən keçmiş məhkum saxlanılıb

