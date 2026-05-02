Эльчин Гасымов: Словакия к 2027 году завершит проект "Умное село" в Карабахе
- 02 мая, 2026
- 11:45
Словакия завершит реализацию проекта "Умное село" (Smart Village) в селе Баш-Гарвенд Агдамского района Азербайджана, предположительно, к концу 2026 года.
Как сообщает корреспондент Report из Лачына, об этом журналистам сообщил посол Словакии в Азербайджане Эльчин Гасымов.
"В настоящее время одна из словацких компаний реализует проект в Агдамском районе. Думаю, к концу этого года он будет завершен", - отметил дипломат.
Эльчин Гасымов также сообщил о планируемых визитах высокопоставленных официальных лиц Словакии в Азербайджан.
"В ближайшее время ожидаются официальные визиты спикера парламента Рихарда Раши и президента Словакии Петера Пеллегрини", - добавил он.
Посол сообщил, что Словакия также будет представлена на 13-ой сессии WUF13, которая пройдет в Баку 17-22 мая: "На форуме Словакию представят вице-премьер, а также министр регионального развития (Самуэль Мигаль - ред.)".
Отметим, что проект включает восстановление и модернизацию села с использованием современных экологичных технологий, а реконструкцию осуществляют словацкие компании. Общая площадь проектируемой территории в селе Баш-Гарвенд составляет 476 гектаров.