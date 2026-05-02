    Эльчин Гасымов: Словакия к 2027 году завершит проект "Умное село" в Карабахе

    Карабах
    • 02 мая, 2026
    • 11:45
    Словакия завершит реализацию проекта "Умное село" (Smart Village) в селе Баш-Гарвенд Агдамского района Азербайджана, предположительно, к концу 2026 года.

    Как сообщает корреспондент Report из Лачына, об этом журналистам сообщил посол Словакии в Азербайджане Эльчин Гасымов.

    "В настоящее время одна из словацких компаний реализует проект в Агдамском районе. Думаю, к концу этого года он будет завершен", - отметил дипломат.

    Эльчин Гасымов также сообщил о планируемых визитах высокопоставленных официальных лиц Словакии в Азербайджан.

    "В ближайшее время ожидаются официальные визиты спикера парламента Рихарда Раши и президента Словакии Петера Пеллегрини", - добавил он.

    Посол сообщил, что Словакия также будет представлена на 13-ой сессии WUF13, которая пройдет в Баку 17-22 мая: "На форуме Словакию представят вице-премьер, а также министр регионального развития (Самуэль Мигаль - ред.)".

    Отметим, что проект включает восстановление и модернизацию села с использованием современных экологичных технологий, а реконструкцию осуществляют словацкие компании. Общая площадь проектируемой территории в селе Баш-Гарвенд составляет 476 гектаров.

    Эльчин Гасымов Рихард Раши Петер Пеллегрини Азербайджано-словацкие отношения Село Баш-Гарвенд проект
    Elçin Qasımov: Slovakiya 2027-ci ilə qədər Qarabağda "Ağıllı kənd" layihəsini başa çatdıracaq
    Elchin Gasimov: Slovakia to complete Smart Village project in Azerbaijan's Karabakh by 2027

