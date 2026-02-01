Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Минобороны Украины: Швеция готовит один из крупнейших пакетов военной помощи

    Другие страны
    • 01 февраля, 2026
    • 18:54
    Швеция готовит один из крупнейших пакетов помощи в области безопасности для Украины.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

    "Министр обороны Михаил Федоров обсудил с министром обороны Швеции Полом Йонсоном противодействие баллистике через PURL, запуск программы Brave–Sweden для оборонных инноваций и передачу самолетов Gripen и ракет Meteor", – говорится в сообщении.

    Отмечается, что шведская сторона готовит масштабный пакет помощи, в который войдут средства противовоздушной обороны и радары производства компании Saab, а также вклады в украинский оборонно-промышленный комплекс - дополнительные системы радиоэлектронной борьбы и дроны, включая deep strike.

    Федоров поблагодарил Швецию за последовательную поддержку и новые инвестиции в оборону Украины. Отдельно стороны сосредоточились на нескольких ключевых направлениях сотрудничества.

    По данным ведомства, в сфере усиления ПВО и противодействия баллистическим угрозам Украина и Швеция прорабатывают дополнительные взносы в инициативу PURL для обеспечения ВСУ критически важным вооружением, в частности средствами противодействия баллистическим ракетам.

    Также обсуждался запуск совместного производства в сфере безопасности на территории Швеции.

    Кроме того, во время беседы стороны предметно обсудили вопросы авиационной составляющей, в частности возможность поставки самолетов Gripen и передачи ракет Meteor, которые являются ключевыми инструментами противодействия самолетам-носителям управляемых авиационных бомб.

    Ukrayna Müdafiə Nazirliyi: İsveç ən böyük hərbi yardım paketlərindən birini hazırlayır
    Ты - Король

