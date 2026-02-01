Минобороны Украины: Швеция готовит один из крупнейших пакетов военной помощи

Швеция готовит один из крупнейших пакетов помощи в области безопасности для Украины.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Министр обороны Михаил Федоров обсудил с министром обороны Швеции Полом Йонсоном противодействие баллистике через PURL, запуск программы Brave–Sweden для оборонных инноваций и передачу самолетов Gripen и ракет Meteor", – говорится в сообщении.

Отмечается, что шведская сторона готовит масштабный пакет помощи, в который войдут средства противовоздушной обороны и радары производства компании Saab, а также вклады в украинский оборонно-промышленный комплекс - дополнительные системы радиоэлектронной борьбы и дроны, включая deep strike.

Федоров поблагодарил Швецию за последовательную поддержку и новые инвестиции в оборону Украины. Отдельно стороны сосредоточились на нескольких ключевых направлениях сотрудничества.

По данным ведомства, в сфере усиления ПВО и противодействия баллистическим угрозам Украина и Швеция прорабатывают дополнительные взносы в инициативу PURL для обеспечения ВСУ критически важным вооружением, в частности средствами противодействия баллистическим ракетам.

Также обсуждался запуск совместного производства в сфере безопасности на территории Швеции.

Кроме того, во время беседы стороны предметно обсудили вопросы авиационной составляющей, в частности возможность поставки самолетов Gripen и передачи ракет Meteor, которые являются ключевыми инструментами противодействия самолетам-носителям управляемых авиационных бомб.