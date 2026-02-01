В Иране опубликовали имена погибших во время протестов

Президент Ирана Масуд Пезешкиан распорядился опубликовать имена около трех тысяч погибших в ходе недавно прошедших в исламской республике протестов и беспорядков.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте администрации президента.

"Распоряжением президента... публикуется список данных 2 986 человек, (погибших в ходе недавних протестов и беспорядков - ред.)", - говорится в сообщении.

Между официальной статистикой по количеству погибших (3 117 человек) и количеством опубликованных имен есть расхождение в 131 имя. Расхождение, говорится в заявлении, связано с тем, что личность этих людей еще не установлена.