    В Иране опубликовали имена погибших во время протестов

    В регионе
    • 01 февраля, 2026
    • 19:15
    В Иране опубликовали имена погибших во время протестов

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан распорядился опубликовать имена около трех тысяч погибших в ходе недавно прошедших в исламской республике протестов и беспорядков.

    Как передает Report, об этом сообщается на сайте администрации президента.

    "Распоряжением президента... публикуется список данных 2 986 человек, (погибших в ходе недавних протестов и беспорядков - ред.)", - говорится в сообщении.

    Между официальной статистикой по количеству погибших (3 117 человек) и количеством опубликованных имен есть расхождение в 131 имя. Расхождение, говорится в заявлении, связано с тем, что личность этих людей еще не установлена.

    Иран Масуд Пезешкиан протесты погибшие
    İranda etirazlar zamanı həlak olanların adları dərc edilib
