İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    İranda etirazlar zamanı həlak olanların adları dərc edilib

    Region
    • 01 fevral, 2026
    • 19:41
    İranda etirazlar zamanı həlak olanların adları dərc edilib

    İran Prezidenti Məsud Pezeşkian İslam Respublikasında son vaxtlar baş verən etirazlar və iğtişaşlar zamanı həlak olan təxminən üç min nəfərin adlarının dərc olunması barədə göstəriş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın Prezident Administrasiyasının saytında məlumat paylaşılıb.

    "Prezidentin göstərişi ilə… son etirazlar və iğtişaşlar zamanı həlak olmuş 2 986 nəfərin siyahısı dərc olunur", – açıqlamada qeyd edilib.

    Rəsmi statistika üzrə həlak olanların sayı (3 117 nəfər) ilə dərc olunan adların sayı arasında 131 nəfərlik fərq var. Bəyanatda vurğulanıb ki, bu fərq həmin şəxslərin kimliyinin hələ müəyyən edilməməsi ilə bağlıdır.

    İran Prezident Administrasiyası siyahı
    В Иране опубликовали имена погибших во время протестов

    Son xəbərlər

    19:58

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XV tura yekun vurulub

    Komanda
    19:49

    Rusiya Ukraynada mədənçilərin olduğu avtobusa dronlarla hücum edib, 10‑dan çox insan ölüb

    Digər ölkələr
    19:41

    İranda etirazlar zamanı həlak olanların adları dərc edilib

    Region
    19:37

    Cəlilabadda əmiləri tərəfindən baltalanan yeniyetmələrin vəziyyətləri açıqlanıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    19:33

    "OPEC+" martda neft hasilatını artırmamaq qərarını qüvvədə saxlayıb - YENİLƏNİB

    Energetika
    19:24

    Süni intellektlə bağlı təqaüd proqramında məbləğin müəyyənləşdirilməsi meyarı açıqlanıb

    Daxili siyasət
    19:14

    Ukrayna Müdafiə Nazirliyi: İsveç ən böyük hərbi yardım paketlərindən birini hazırlayır

    Digər ölkələr
    18:39

    Kran-Montanadakı barda baş verən yanğında ölənlərin sayı 41 nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    18:20
    Foto

    Bakıda Gənclər Festivalı keçirilir

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti