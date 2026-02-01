Trampın İraq üzrə xüsusi nümayəndəsi vəzifəsindən ayrılıb
ABŞ prezidenti Donald Trampın ötən oktyabr ayında İraq üzrə xüsusi nümayəndə təyin etdiyi amerikalı iş adamı Mark Savaya vəzifəsindən ayrılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" İraq mənbələrinə istinadən məlumat yayıb.
"Əvvəllər Tramp tərəfindən İraq üzrə xüsusi elçi təyin edilən Savaya artıq bu vəzifəni tutmur", - deyə nəşr bildirib.
Mənbələrə görə, Savayanın bu il yanvarın 23-də İraqa gəlməsi planlaşdırılırdı. Onun Bağdadın yüksək vəzifəli rəsmiləri ilə görüşləri gözlənilirdi, lakin iş adamı qəfildən səfərini ləğv etdi.
Agentliyin mənbələrindən birinin məlumatına görə, o, İraqın keçmiş baş naziri Nuri əl-Malikinin növbəti hökumət başçısı vəzifəsinə namizədliyinin qarşısını almaq kimi əsas vəziyyətlərin öhdəsindən gələ bilməyib, baxmayaraq ki, Tramp İraq kabinetində belə bir dəyişikliyə açıq şəkildə qarşı çıxıb.
ABŞ Dövlət Departamentindəki İraq portfeli müvəqqəti olaraq ABŞ-ın Türkiyədəki səfiri və Suriya üzrə xüsusi elçisi Tom Barraka veriləcək.