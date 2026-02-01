Xamenei: ABŞ-ın İrana qarşı hərbi təcavüzü iki ölkə arasında müharibə ilə məhdudlaşmayacaq
Region
- 01 fevral, 2026
- 14:21
ABŞ-ın İrana qarşı hərbi təcavüzü iki ölkə arasında müharibə ilə məhdudlaşmayacaq, əksinə, tammiqyaslı regional münaqişəyə çevriləcək.
"Report"un "Tasnim News"a istinadən verdiyi məlumata görə, bunu İranın ali rəhbəri Əli Xamenei bildirib.
Xamenei əlavə edib ki, İran xalqı ABŞ prezidenti Donald Trampın Yaxın Şərqə külli miqdarda silah daşınması ilə bağlı açıqlamalarından qorxmamalıdır.
"Biz müharibələrə başlamırıq və heç bir ölkəyə hücum etmək istəmirik, amma İran xalqı hücum edən və zərər verən hər kəsi qətiyyətlə dəf edəcək", - deyə İranın ali rəhbəri vurğulayıb.
Son xəbərlər
15:18
Azərbaycandan Ermənistana göndərilən yanacağın növbəti partiyası Biləcəridən yola salınıbEnergetika
15:16
Zelenski yenidən prezident seçkilərində namizədliyini irəli sürə bilərDigər ölkələr
15:09
Əbu-Dabi danışıqları təxirə salınıb, yeni tarix açıqlanıbDigər ölkələr
14:58
Azərbaycanın stolüstü tennisçisi Tunisdə turnirlərə qatılacaqFərdi
14:50
Türkiyə uşaqların sosial media qadağasının təfərrüatları məlum olubRegion
14:38
Ağdamda ev, Goranboyda ferma yanıbHadisə
14:21
Xamenei: ABŞ-ın İrana qarşı hərbi təcavüzü iki ölkə arasında müharibə ilə məhdudlaşmayacaqRegion
14:09
İtaliya klubu Roberto De Zerbini baş məşqçi təyin etmək istəyirFutbol
13:48
Foto