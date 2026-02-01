Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Хаменеи: Любая агрессия США против Ирана превратится в региональный конфликт

    В регионе
    • 01 февраля, 2026
    • 12:54
    Хаменеи: Любая агрессия США против Ирана превратится в региональный конфликт

    Военная агрессия США против Ирана не ограничится войной между двумя странами, а превратится в полномасштабный конфликт регионального уровня.

    Как передает Report со ссылкой на Tasnim News, об этом заявил верховный лидер исламской республики Али Хаменеи.

    "Американцы должны знать, что если они начнут войну, на этот раз это будет война регионального уровня", - сказал он.

    Хаменеи добавил, что иранский народ не должен бояться заявлений президента США Дональда Трампа о переброске большого количества вооружений на Ближний Восток. "Мы не начинаем войн и не хотим нападать на какую-либо страну, но народ Ирана даст крепкий отпор тому, кто нападет и причинит вред", - подчеркнул иранский лидер.

    Ранее президент Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана. Он выразил надежду на то, что Тегеран сядет за стол переговоров и заключит "справедливую и равноправную" сделку, подразумевающую полный отказ от ядерного оружия. На днях стороны подтвердили, что готовятся к проведению переговоров.

    Khamenei warns US aggression against Iran could trigger regional conflict
