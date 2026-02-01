СМИ: Спецпосланник США по Ираку ушел в отставку

Американский бизнесмен Марк Савайя, которого президент США Дональд Трамп в октябре прошлого года назначил на должность спецпосланника по Ираку, покинул свой пост.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на иракские источники.

"Савайя, ранее назначенный Трампом на пост специального посланника по Ираку, больше не занимает эту должность", - говорится в публикации.

По данным источников, Савайя должен был прибыть в Ирак 23 января текущего года. Ожидалось, что он проведет встречи с высокопоставленными представителями Багдада, однако предприниматель внезапно отменил поездку.

Согласно утверждению одного из истоников агентства, он не сумел справиться с ключевыми ситуациями, например, предотвратить выдвижение бывшего премьер-министра Ирака Нури аль-Малики на пост следующего главы правительства, хотя Трамп публично выступал против такой перестановки в иракском кабмине.

По данным агентства, портфель Ирака в Госдепартаменте США временно перейдет к послу США в Турции и спецпосланнику по Сирии Тому Барраку.

Однако официальной информации пока нет, пишет Reuters.