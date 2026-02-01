Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах

    СМИ: Спецпосланник США по Ираку ушел в отставку

    Другие страны
    • 01 февраля, 2026
    • 12:04
    СМИ: Спецпосланник США по Ираку ушел в отставку

    Американский бизнесмен Марк Савайя, которого президент США Дональд Трамп в октябре прошлого года назначил на должность спецпосланника по Ираку, покинул свой пост.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на иракские источники.

    "Савайя, ранее назначенный Трампом на пост специального посланника по Ираку, больше не занимает эту должность", - говорится в публикации.

    По данным источников, Савайя должен был прибыть в Ирак 23 января текущего года. Ожидалось, что он проведет встречи с высокопоставленными представителями Багдада, однако предприниматель внезапно отменил поездку.

    Согласно утверждению одного из истоников агентства, он не сумел справиться с ключевыми ситуациями, например, предотвратить выдвижение бывшего премьер-министра Ирака Нури аль-Малики на пост следующего главы правительства, хотя Трамп публично выступал против такой перестановки в иракском кабмине.

    По данным агентства, портфель Ирака в Госдепартаменте США временно перейдет к послу США в Турции и спецпосланнику по Сирии Тому Барраку.

    Однако официальной информации пока нет, пишет Reuters.

    Ирак спецпосланник США Дональд Трамп
    Trampın İraq üzrə xüsusi nümayəndəsi vəzifəsindən ayrılıb
    Ты - Король

    Последние новости

    13:34

    Видимость на дорогах будет ограничена до 500 метров

    Экология
    13:27

    NYT: Уступки на Донбассе не остановят РФ, а станут подготовкой к наступлению вглубь Украины

    Другие страны
    13:09

    Футболист французского клуба переходит в "Ювентус"

    Футбол
    13:03

    В Анталье в ДТП с автобусом погибли восемь человек, десятки ранены

    В регионе
    12:54

    Хаменеи: Любая агрессия США против Ирана превратится в региональный конфликт

    В регионе
    12:41
    Фото

    "Реал" и "Барселона" интересуются защитником "Баварии"

    Футбол
    12:25

    Завтра в Азербайджане усилится ветер, в ряде районов пойдет снег

    Экология
    12:23

    Иран внес ВС стран Евросоюза в список террористических организаций

    В регионе
    12:12

    Израиль открыл КПП "Рафах" в Газе

    Другие страны
    Лента новостей