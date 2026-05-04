Итальянские компании реализовали в Карабахе и Восточном Зангезуре более 20 проектов - ОБНОВЛЕНО

Итальянские компании реализовали и продолжают реализовывать в освобожденных от оккупации Карабахе и Восточном Зангезуре 23 проекта.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с заявлениями для прессы с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони.

Глава государства подчеркнул, что успешная деятельность итальянских компаний в Азербайджане имеет очень большую историю.

"В настоящее время в Азербайджане функционирует около 130 итальянских компаний. Я хочу, чтобы их стало еще больше. В том числе в освобожденных от оккупации Карабахе и Восточном Зангезуре итальянские компании реализовали и продолжают реализовывать 23 проекта. В сравнении с компаниями зарубежных стран, Италия опять же занимает ведущие места в реализации этих проектов. Конечно, наряду со всеми этими деловыми, коммерческими, торговыми связями, совместной деятельностью компаний и другими вопросами, мы не забыли, возможно, о самой важной сфере – об образовании. В прошлом году в Баку был торжественно открыт Итало-Азербайджанский университет. Этот университет будет иметь очень большое влияние и внесет вклад в развитие образования в Азербайджане. По предоставленной нам информации, там уже обучаются более 500 студентов, которые в будущем станут как квалифицированными специалистами, так и естественными посланниками Азербайджана в Италии и Италии в Азербайджане. Таким образом, наша дружба будет уверенно развиваться и впредь", - отметил президент Ильхам Алиев.

20:21

В освобожденных от оккупации Карабахе и Восточном Зангезуре итальянские компании реализовали и реализуют 23 проекта.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони.

Глава государства подчеркнул, что в сравнении с компаниями зарубежных стран, Италия опять же занимает ведущие места в реализации этих проектов.