Ильхам Алиев назвал многообещающим военно-техническое сотрудничество с Италией
Внешняя политика
- 04 мая, 2026
- 22:45
Многообещающим является военно-техническое сотрудничество – новая сфера взаимодействия между Азербайджаном и Италией.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с заявлениями для прессы с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони.
"Многообещающим является военно-техническое сотрудничество – новая сфера нашего взаимодействия. Сегодня обсуждался и этот вопрос. У нас есть конкретные идеи относительно реализации совместных проектов, организации совместного производства, соединении итальянских технологий с азербайджанскими финансовыми средствами. Об этом тоже подробно говорилось", - отметил азербайджанский лидер.
Последние новости
01:37
Трамп спрогнозировал резкое падение цен на нефтьДругие страны
01:22
При стрельбе у Белого дома пострадал подросток - ОБНОВЛЕНОДругие страны
00:58
"Манчестер Сити" потерял важные очки в борьбе с "Арсеналом" за чемпионствоФутбол
00:24
Ильхам Алиев и Джорджа Мелони обсудили азербайджано-армянские отношенияВнешняя политика
00:13
"Челси" повторил в АПЛ антирекорд 33-летней давностиФутбол
00:00
Мелони назвала сроки проведения в Баку Азербайджано-итальянского бизнес-форумаЭкономика
23:51
Лидеры Азербайджана и Италии обменялись мнениями по кризису вокруг ИранаВнешняя политика
23:46
Уолтц: США вместе с союзниками подготовят проект резолюции Совбеза ООН в отношении ИранаДругие страны
23:44