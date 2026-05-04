    Ильхам Алиев назвал многообещающим военно-техническое сотрудничество с Италией

    Многообещающим является военно-техническое сотрудничество – новая сфера взаимодействия между Азербайджаном и Италией.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с заявлениями для прессы с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони.

    "Многообещающим является военно-техническое сотрудничество – новая сфера нашего взаимодействия. Сегодня обсуждался и этот вопрос. У нас есть конкретные идеи относительно реализации совместных проектов, организации совместного производства, соединении итальянских технологий с азербайджанскими финансовыми средствами. Об этом тоже подробно говорилось", - отметил азербайджанский лидер.

    İlham Əliyev: Hərbi-texniki əməkdaşlıq ümidvericidir
    Ilham Aliyev: Military-technical cooperation is promising

    Ильхам Алиев и Джорджа Мелони обсудили азербайджано-армянские отношения

    Мелони назвала сроки проведения в Баку Азербайджано-итальянского бизнес-форума

    Лидеры Азербайджана и Италии обменялись мнениями по кризису вокруг Ирана

    Уолтц: США вместе с союзниками подготовят проект резолюции Совбеза ООН в отношении Ирана

    Азербайджан рассматривает увеличение экспорта газа в Италию

