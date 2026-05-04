Ильхам Алиев назвал многообещающим военно-техническое сотрудничество с Италией

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с заявлениями для прессы с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони.

"Многообещающим является военно-техническое сотрудничество – новая сфера нашего взаимодействия. Сегодня обсуждался и этот вопрос. У нас есть конкретные идеи относительно реализации совместных проектов, организации совместного производства, соединении итальянских технологий с азербайджанскими финансовыми средствами. Об этом тоже подробно говорилось", - отметил азербайджанский лидер.