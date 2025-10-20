Трамп назначил своим спецпредставителем по Ираку бизнесмена Саваю
Другие страны
- 20 октября, 2025
- 00:26
Президент США Дональд Трамп назначил американского предпринимателя Марка Саваю своим спецпредставителем по Ираку.
Как передает Report, об этом американский лидер сообщил в Truth Social.
"Я рад объявить, что Марк Савая будет спецпредставителем по Республике Ирак", - отметил глава вашингтонской администрации. Он заверил, что Савая "глубоко понимает отношения между США и Ираком", а также обладает связями в регионе.
"Марк сыграл ключевую роль в моей избирательной кампании в Мичигане, где он и другие помогли обеспечить рекордную поддержку американцев из числа мусульман при голосовании", - добавил Трамп.
Савая является основателем компании Leaf and Bud, которая выпускает и распространяет различную продукцию на основе марихуаны.
Трамп назначил своим спецпредставителем по Ираку бизнесмена СаваюДругие страны
