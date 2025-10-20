Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости

    Трамп назначил своим спецпредставителем по Ираку бизнесмена Саваю

    Другие страны
    • 20 октября, 2025
    • 00:26
    Трамп назначил своим спецпредставителем по Ираку бизнесмена Саваю

    Президент США Дональд Трамп назначил американского предпринимателя Марка Саваю своим спецпредставителем по Ираку.

    Как передает Report, об этом американский лидер сообщил в Truth Social.

    "Я рад объявить, что Марк Савая будет спецпредставителем по Республике Ирак", - отметил глава вашингтонской администрации. Он заверил, что Савая "глубоко понимает отношения между США и Ираком", а также обладает связями в регионе.

    "Марк сыграл ключевую роль в моей избирательной кампании в Мичигане, где он и другие помогли обеспечить рекордную поддержку американцев из числа мусульман при голосовании", - добавил Трамп.

    Савая является основателем компании Leaf and Bud, которая выпускает и распространяет различную продукцию на основе марихуаны.

    Дональд Трамп Ирак TruthSocial

    Последние новости

    00:47

    Ферстаппен выиграл Гран-при США "Формулы 1"

    Формула 1
    00:26

    Трамп назначил своим спецпредставителем по Ираку бизнесмена Саваю

    Другие страны
    00:03

    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю годовщины освобождения Зангилана

    Внутренняя политика
    00:00

    Проходит пять лет со дня освобождения Зангилана

    Внутренняя политика
    23:54

    Армия Израиля возобновила соблюдение режима прекращения огня в Газе

    Другие страны
    23:37

    Часть Билясувара осталась без света

    Происшествия
    23:33

    МИД: Турция продолжит содействовать благополучию турок-киприотов

    В регионе
    23:26

    Lufthansa может отменить из-за высоких налогов около 100 рейсов в ФРГ

    Другие страны
    23:16

    Экс-игрок мадридского "Реала" перенес инсульт

    Футбол
    Лента новостей