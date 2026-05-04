Зеленский объявил о введении режима тишины в ночь с 5 по 6 мая

Президент Украины сообщил о введении режима прекращения огня в ночь с 5 на 6 мая в ответ на заявление РФ о перемирии по случаю Дня победы 8 и 9 мая.

Как передает Report, об этом украинский лидер написал в своем телеграм-канале.

"На сегодняшний день не было ни одного официального обращения к Украине относительно модальности прекращения боевых действий, о котором заявляется в российских социальных сетях. Мы считаем, что человеческая жизнь является несравнимо большей ценностью, чем "празднование" любой годовщины. В связи с чем объявляем о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. Вполне реально обеспечить наступление тишины за имеющееся до этого момента время. Будем действовать зеркально, начиная с указанного мною дня", - написал он.

По его словам, настало время российским властям делать реальные шаги для завершения войны против Украины.

Ранее Минобороны России объявило о введении режима прекращения огня с Украиной на 8 и 9 мая в честь празднования Дня победы.