Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Лейла Алиева приняла участие в открытии выставки "По следам азербайджанской природы"

    Выставки
    • 04 мая, 2026
    • 23:16
    Лейла Алиева приняла участие в открытии выставки По следам азербайджанской природы

    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева приняла участие в церемонии открытия проходящей в Приморском национальном парке в рамках проекта Explore Azerbaijan with IDEA выставки под названием "По следам азербайджанской природы.

    Как сообщает Report, на выставке представлены фотографии 30 видов фауны, запечатленных фотографом и видеографом проекта Салехом Бахшиевым в различных национальных парках Азербайджана. Большая часть представленных видов фауны занесена в "Красную книгу" Азербайджана.

    Выставка, организованная по инициативе Лейлы Алиевой, проводится при партнерстве Общественного объединения IDEA, Управления Приморского бульвара и Бакинского зоологического парка. В рамках выставки, которая продлится один месяц, жители города и гости столицы получат возможность поближе ознакомиться с фотографиями, отражающими богатое биоразнообразие Азербайджана.

    Отметим, что основной целью проекта Explore Azerbaijan with IDEA, начавшегося в 2025 году по инициативе Лейлы Алиевой, является ознакомление местной и международной аудитории с неповторимыми красотами живого мира Азербайджана, а также формирование мультимедийной базы, отражающей уникальное богатство природы нашей страны.

    Explore Azerbaijan with IDEA - это не только просветительский проект, но и призыв к защите природы и ее сохранению для будущих поколений.

    Эксклюзивные фото- и видеоконтент, относящийся к природе Азербайджана, можно посмотреть на официальных страницах проекта в социальных медиа.

    Лейла Алиева приняла участие в открытии выставки По следам азербайджанской природы
    Лейла Алиева приняла участие в открытии выставки По следам азербайджанской природы
    Лейла Алиева приняла участие в открытии выставки По следам азербайджанской природы
    Лейла Алиева приняла участие в открытии выставки По следам азербайджанской природы
    Лейла Алиева приняла участие в открытии выставки По следам азербайджанской природы
    Лейла Алиева приняла участие в открытии выставки По следам азербайджанской природы

    Открытие выставки Лейла Алиева
    Фото
    Leyla Əliyeva "Azərbaycan təbiətinin izi ilə" sərgisinin açılış mərasimində iştirak edib

    Последние новости

    01:37

    Трамп спрогнозировал резкое падение цен на нефть

    Другие страны
    01:22

    При стрельбе у Белого дома пострадал подросток - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    00:58

    "Манчестер Сити" потерял важные очки в борьбе с "Арсеналом" за чемпионство

    Футбол
    00:24

    Ильхам Алиев и Джорджа Мелони обсудили азербайджано-армянские отношения

    Внешняя политика
    00:13

    "Челси" повторил в АПЛ антирекорд 33-летней давности

    Футбол
    00:00

    Мелони назвала сроки проведения в Баку Азербайджано-итальянского бизнес-форума

    Экономика
    23:51

    Лидеры Азербайджана и Италии обменялись мнениями по кризису вокруг Ирана

    Внешняя политика
    23:46

    Уолтц: США вместе с союзниками подготовят проект резолюции Совбеза ООН в отношении Ирана

    Другие страны
    23:44

    Азербайджан рассматривает увеличение экспорта газа в Италию

    Энергетика
    Лента новостей