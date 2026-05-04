Лейла Алиева приняла участие в открытии выставки "По следам азербайджанской природы"

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева приняла участие в церемонии открытия проходящей в Приморском национальном парке в рамках проекта Explore Azerbaijan with IDEA выставки под названием "По следам азербайджанской природы.

Как сообщает Report, на выставке представлены фотографии 30 видов фауны, запечатленных фотографом и видеографом проекта Салехом Бахшиевым в различных национальных парках Азербайджана. Большая часть представленных видов фауны занесена в "Красную книгу" Азербайджана.

Выставка, организованная по инициативе Лейлы Алиевой, проводится при партнерстве Общественного объединения IDEA, Управления Приморского бульвара и Бакинского зоологического парка. В рамках выставки, которая продлится один месяц, жители города и гости столицы получат возможность поближе ознакомиться с фотографиями, отражающими богатое биоразнообразие Азербайджана.

Отметим, что основной целью проекта Explore Azerbaijan with IDEA, начавшегося в 2025 году по инициативе Лейлы Алиевой, является ознакомление местной и международной аудитории с неповторимыми красотами живого мира Азербайджана, а также формирование мультимедийной базы, отражающей уникальное богатство природы нашей страны.

Explore Azerbaijan with IDEA - это не только просветительский проект, но и призыв к защите природы и ее сохранению для будущих поколений.

Эксклюзивные фото- и видеоконтент, относящийся к природе Азербайджана, можно посмотреть на официальных страницах проекта в социальных медиа.