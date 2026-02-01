İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    NYT: Donbassdakı güzəştlər Rusiyanı dayandırmayacaq

    • 01 fevral, 2026
    • 13:37
    NYT: Donbassdakı güzəştlər Rusiyanı dayandırmayacaq

    Sülh müqaviləsinin bir hissəsi olaraq Donbasda hər hansı güzəşt müharibənin bitməsinə kömək etməyəcək, əksinə Rusiyaya yalnız Ukraynanın dərin ərazilərinə daha böyük bir hücuma hazırlaşmaq üçün vaxt qazandıracaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The New York Times" yazıb.

    Analitiklər xəbərdarlıq ediblər ki, Rusiyanın Ukraynanın Donetsk bölgəsi üzərində tam nəzarəti ələ keçirməkdə israr etməsi sadəcə simasını xilas etmək üçün bir hiylədən daha çox şey ola bilər.

    Ekspertlər Slavyansk və Kramatorskın təslim olmasının Kiyevi şərqdəki ən güclü müdafiə xəttindən məhrum edəcəyindən ehtiyat edirlər.

    Nəşrin iddiasına görə, Donetsk bölgəsinin hələ də Ukraynanın nəzarəti altında olan hissəsi cəbhənin ən möhkəmləndirilmiş hissələrindən biridir, çünki orada müdafiə strukturları Rusiyanın tammiqyaslı işğalından çox əvvəl, 2014-cü ildən bəri tikilib.

    Rusiya Ukrayna
    NYT: Уступки на Донбассе не остановят РФ, а станут подготовкой к наступлению вглубь Украины
    NYT: Concessions in Donbas won't stop Russia, could enable deeper invasion of Ukraine

