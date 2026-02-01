Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах

    NYT: Уступки на Донбассе не остановят РФ, а станут подготовкой к наступлению вглубь Украины

    Другие страны
    • 01 февраля, 2026
    • 13:27
    NYT: Уступки на Донбассе не остановят РФ, а станут подготовкой к наступлению вглубь Украины

    Любые уступки на Донбассе в рамках мирного соглашения не будут способствовать прекращению войны, а лишь дадут России время подготовиться к более масштабному наступлению вглубь Украины.

    Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет The New York Times.

    Аналитики предупреждают, что настойчивое требование России передать ей полный контроль над Донецкой областью Украины может быть не просто попыткой "сохранить лицо".

    Эксперты опасаются, что сдача Славянска и Краматорска лишит Киев самой мощной линии обороны на востоке.

    Часть Донецкой области, которая все еще под контролем Украины, является одной из самых укрепленных частей фронта, поскольку оборонительные сооружения здесь возводились с 2014 года, задолго до полномасштабного вторжения России, утверждает издание.

    Как отмечают аналитики, если мирный план, предложенный США, провалится уже после передачи земель - сценарий, который многие считают вполне реальным - Россия окажется в идеальной стратегической позиции для начала нового вторжения вглубь ослабленной Украины.

    Напомним, что делегации Украины, России и США поднимали этот вопрос на переговорах в Абу-Даби 23-24 января. Однако позднее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что территориальный вопрос, прежде всего по Донбассу, является ключевым и его невозможно решить на уровне технических команд без участия лидеров двух стран.

    По данным СМИ, в ходе встречи в ОАЭ Украина и США обсуждали размещение нейтральных миротворческих сил на оккупированной части Донецкой области.

    российско-украинская война Донецкая область переговоры мирный план по Украине
    NYT: Concessions in Donbas won't stop Russia, could enable deeper invasion of Ukraine
    Ты - Король

    Последние новости

    13:34

    Видимость на дорогах будет ограничена до 500 метров

    Экология
    13:27

    NYT: Уступки на Донбассе не остановят РФ, а станут подготовкой к наступлению вглубь Украины

    Другие страны
    13:09

    Футболист французского клуба переходит в "Ювентус"

    Футбол
    13:03

    В Анталье в ДТП с автобусом погибли восемь человек, десятки ранены

    В регионе
    12:54

    Хаменеи: Любая агрессия США против Ирана превратится в региональный конфликт

    В регионе
    12:41
    Фото

    "Реал" и "Барселона" интересуются защитником "Баварии"

    Футбол
    12:25

    Завтра в Азербайджане усилится ветер, в ряде районов пойдет снег

    Экология
    12:23

    Иран внес ВС стран Евросоюза в список террористических организаций

    В регионе
    12:12

    Израиль открыл КПП "Рафах" в Газе

    Другие страны
    Лента новостей