NYT: Уступки на Донбассе не остановят РФ, а станут подготовкой к наступлению вглубь Украины

Любые уступки на Донбассе в рамках мирного соглашения не будут способствовать прекращению войны, а лишь дадут России время подготовиться к более масштабному наступлению вглубь Украины.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет The New York Times.

Аналитики предупреждают, что настойчивое требование России передать ей полный контроль над Донецкой областью Украины может быть не просто попыткой "сохранить лицо".

Эксперты опасаются, что сдача Славянска и Краматорска лишит Киев самой мощной линии обороны на востоке.

Часть Донецкой области, которая все еще под контролем Украины, является одной из самых укрепленных частей фронта, поскольку оборонительные сооружения здесь возводились с 2014 года, задолго до полномасштабного вторжения России, утверждает издание.

Как отмечают аналитики, если мирный план, предложенный США, провалится уже после передачи земель - сценарий, который многие считают вполне реальным - Россия окажется в идеальной стратегической позиции для начала нового вторжения вглубь ослабленной Украины.

Напомним, что делегации Украины, России и США поднимали этот вопрос на переговорах в Абу-Даби 23-24 января. Однако позднее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что территориальный вопрос, прежде всего по Донбассу, является ключевым и его невозможно решить на уровне технических команд без участия лидеров двух стран.

По данным СМИ, в ходе встречи в ОАЭ Украина и США обсуждали размещение нейтральных миротворческих сил на оккупированной части Донецкой области.