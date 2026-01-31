Зеленский: Без встречи лидеров территориальный вопрос решить невозможно
31 января, 2026
20:30
Украина остается открытой для переговоров с участием России и США, однако территориальные вопросы не могут быть решены только на уровне переговоров технических команд.
Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью радио Prague International.
"Без прямого контакта на уровне лидеров невозможно будет договориться о территориальных вопросах", – сказал он.
Зеленский добавил, что Украина рассчитывает на гарантии безопасности как США, так и Европы, а также на прогресс в направлении членства в ЕС. Эти элементы являются частью более широкой 20-пунктного мирного плана по завершению российско-украинской войны, которая также включает в себя масштабный пакет мер по восстановлению Украины в постконфликтный период.
