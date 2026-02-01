İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    İtaliya klubu Roberto De Zerbini baş məşqçi təyin etmək istəyir

    Futbol
    • 01 fevral, 2026
    • 14:09
    İtaliya klubu Roberto De Zerbini baş məşqçi təyin etmək istəyir

    İtaliyanın "Fiorentina" klubu Roberto De Zerbini baş məşqçi təyin etmək istəyir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Calciomercato" nəşri məlumat yayıb.

    Mütəxəssisin Fransa təmsilçisi "Marsel"dəki taleyi qeyri-müəyyən olaraq qalır.

    "Fiorentina" isə bu vəziyyətdən istifadə etmək niyyətindədir. Klubun idman direktoru De Zerbini əsas namizəd hesab edir və onu A Seriyasına qayıtmağa razı salmağa çalışır.

    "Marsel"in UEFA Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırmasından sonra mütəxəssis istefa verib, lakin rəhbərlik buna qarşı çıxıb.

    "Fiorentina"nın hazırkı baş məşqçisi Paolo Vanolidir. Komanda 23 turdan sonra A Seriyasında 17 xalla 18-ci pillədə qərarlaşıb.

    Roberto De Zerbi Fiorentina klubu Baş Məşqçi Təyinatı
    Итальянский клуб может назначить Де Дзерби главным тренером
    Fiorentina targets Roberto De Zerbi as head coach

    Son xəbərlər

    15:18

    Azərbaycandan Ermənistana göndərilən yanacağın növbəti partiyası Biləcəridən yola salınıb

    Energetika
    15:16

    Zelenski yenidən prezident seçkilərində namizədliyini irəli sürə bilər

    Digər ölkələr
    15:09

    Əbu-Dabi danışıqları təxirə salınıb, yeni tarix açıqlanıb

    Digər ölkələr
    14:58

    Azərbaycanın stolüstü tennisçisi Tunisdə turnirlərə qatılacaq

    Fərdi
    14:50

    Türkiyə uşaqların sosial media qadağasının təfərrüatları məlum olub

    Region
    14:38

    Ağdamda ev, Goranboyda ferma yanıb

    Hadisə
    14:21

    Xamenei: ABŞ-ın İrana qarşı hərbi təcavüzü iki ölkə arasında müharibə ilə məhdudlaşmayacaq

    Region
    14:09

    İtaliya klubu Roberto De Zerbini baş məşqçi təyin etmək istəyir

    Futbol
    13:48
    Foto

    Antalyada növbəti ağır yol qəzasında 6 nəfər ölüb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti