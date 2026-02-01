İtaliya klubu Roberto De Zerbini baş məşqçi təyin etmək istəyir
Futbol
- 01 fevral, 2026
- 14:09
İtaliyanın "Fiorentina" klubu Roberto De Zerbini baş məşqçi təyin etmək istəyir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Calciomercato" nəşri məlumat yayıb.
Mütəxəssisin Fransa təmsilçisi "Marsel"dəki taleyi qeyri-müəyyən olaraq qalır.
"Fiorentina" isə bu vəziyyətdən istifadə etmək niyyətindədir. Klubun idman direktoru De Zerbini əsas namizəd hesab edir və onu A Seriyasına qayıtmağa razı salmağa çalışır.
"Marsel"in UEFA Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırmasından sonra mütəxəssis istefa verib, lakin rəhbərlik buna qarşı çıxıb.
"Fiorentina"nın hazırkı baş məşqçisi Paolo Vanolidir. Komanda 23 turdan sonra A Seriyasında 17 xalla 18-ci pillədə qərarlaşıb.
