Итальянский клуб может назначить Де Дзерби главным тренером

Итальянская "Фиорентина" намерена назначить Роберто Де Дзерби на пост главного тренера.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Calciomercato, будущее специалиста во французском "Марселе" остается неопределенным.

"Фиорентина" рассчитывает воспользоваться сложившейся ситуацией. Спортивный директор клуба считает Де Дзерби основным кандидатом и пытается убедить его вернуться в Серию А.

После вылета "Марселя" из Лиги чемпионов УЕФА тренер подал в отставку, однако руководство клуба отказалось ее принять.

В настоящее время главным тренером "Фиорентины" является Паоло Ваноли. После 23 туров команда с 17 очками занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А.