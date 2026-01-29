Tailandda təyyarə qəzaya uğrayıb, ölənlər var
Digər ölkələr
- 29 yanvar, 2026
- 09:39
Tailandın Çianqmay əyalətinin Çom Thonq bölgəsində "AT-6" hərbi təyyarəsi qəzaya uğrayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə CCTV telekanalı məlumat yayıb.
Qəza nəticəsində iki nəfər ölüb.
Hadisə yerli vaxtla səhər təxminən saat 10:30-da təyyarənin təlim uçuşu yerinə yetirdiyi zaman baş verib.
İnsidentin səbəbləri araşdırılır.
Son xəbərlər
00:42
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: Azərbaycan dilinin hüquqi statusu Ermənistan parlamentində müzakirə oluna bilərDaxili siyasət
00:13
ABŞ-də növbəti şatdaun gözlənilirDigər ölkələr
23:43
Azərbaycanın hava məkanı və ya ərazisi İrana qarşı hücumlar üçün istifadə edilməyəcək - RƏSMİXarici siyasət
23:37
Ceyhun Bayramov Əraqçi ilə danışıb: Bölgədə son gərginlik narahatlıq doğururRegion
23:32
Tramp FES-ə yeni sədrin namizədliyini növbəti həftə irəli sürəcəkDigər ölkələr
23:23
Türkiyədəki neft emalı zavodunda partlayış baş veribRegion
23:23
"Şaquli Qaz Dəhlizi" ölkələrinin enerji nazirləri gələn ay ABŞ-də görüşəcəklərEnergetika
23:11
AEBA sabah Ukrayna üzrə növbədənkənar iclas keçirəcəkDigər ölkələr
23:04