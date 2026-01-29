İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    Tailandda təyyarə qəzaya uğrayıb, ölənlər var

    Digər ölkələr
    • 29 yanvar, 2026
    • 09:39
    Tailandda təyyarə qəzaya uğrayıb, ölənlər var

    Tailandın Çianqmay əyalətinin Çom Thonq bölgəsində "AT-6" hərbi təyyarəsi qəzaya uğrayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə CCTV telekanalı məlumat yayıb.

    Qəza nəticəsində iki nəfər ölüb.

    Hadisə yerli vaxtla səhər təxminən saat 10:30-da təyyarənin təlim uçuşu yerinə yetirdiyi zaman baş verib.

    İnsidentin səbəbləri araşdırılır.

    Tailand Çianqmay qəza təyyarə
