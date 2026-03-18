Babiş: Çexiya Rusiya hərbçilərinin Şengen ölkələrinə giriş qaydalarının sərtləşdirilməsi təşəbbüsünə qoşulub
Digər ölkələr
- 18 mart, 2026
- 14:10
Çexiya Avropa İttifaqının (Aİ) bir sıra ölkələrinin Rusiya hərbçilərinin Şengen zonası ölkələrinə giriş qaydalarının sərtləşdirilməsi təşəbbüsünə qoşulub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ČTK agentliyi ölkənin Baş naziri Andrey Babişin sözlərinə istinadən məlumat verib.
"Çexiya Şengen zonasına daxil olmaq istəyən keçmiş və fəaliyyətdə olan Rusiya hərbçilərinə viza verilməsi qaydalarının sərtləşdirilməsinin tərəfdarı olan bir sıra Aİ ölkələrinin təşəbbüsünə qoşulub", - o bildirib.
Rusiya hərbçilərinin Şengen zonasına giriş qaydalarının sərtləşdirilməsi məsələsinə Aİ ölkələrinin sabah keçiriləcək iclasında baxılmalıdır.
