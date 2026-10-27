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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Rəşad Həsənov: Dünyada bir milyarddan çox insan süni intellektdən istifadə edir

    İKT
    • 27 oktyabr, 2026
    • 12:30
    Rəşad Həsənov: Dünyada bir milyarddan çox insan süni intellektdən istifadə edir

    Dünyada bir milyarddan çox insan süni intellektdən istifadə edir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavini Rəşad Həsənov Bakıda VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu çərçivəsində baş tutan "Mədəniyyətlərarası rəqəmsal gələcək: Rəqəmsal və süni intellekt dövrünə qədəm qoyan cəmiyyətlər üçün mədəniyyətlərarası rəqəmsal bacarıq" adlı panel sessiyada deyib.

    Onun sözlərinə görə, eyni texnologiya insanları bir-birinə bağlaya da bilər, məhdudlaşdırıla da bilər:

    "Azərbaycanda rəqəmsal transformasiya sahəsində müxtəlif addımlar atılır. Birinci növbədə ölkədə Azərbaycandilli modellərə üstünlük veririk. İkincisi insanların süni intelleklə istifadə kibertəhlükəsizlik sahəsində təlimlərin keçirilməsi və maariflənmədir. Digər önəmli məqam uşaqlardır. Onların rəqəmsal dünyada təhlükələrdən qorunması üçün Elm və Təhsil Nazirliyi ilə də işlər görürük".

    Rəşad Həsənov VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu Azərbaycan Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi (RİNN) Azərbaycan Elm və Təhsil Nazirliyi
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