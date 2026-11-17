Mehriban Əliyeva sosial media hesablarında Milli Dirçəliş Günü ilə bağlı paylaşım edib
Daxili siyasət
- 17 noyabr, 2026
- 08:01
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Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva sosial media hesablarında 17 noyabr – Milli Dirçəliş Günü ilə bağlı paylaşım edib.
"Report" paylaşımı təqdim edir:
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня национального возрождения
Mehriban Aliyeva shares post on Azerbaijan's National Revival Day
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