Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня национального возрождения
Внутренняя политика
- 17 ноября, 2026
- 08:01
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Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась в своих официальных аккаунтах в соцсетях публикацией по случаю 17 Ноября - Дня национального возрождения.
Report представляет публикацию:
Mehriban Əliyeva sosial media hesablarında Milli Dirçəliş Günü ilə bağlı paylaşım edib
Mehriban Aliyeva shares post on Azerbaijan's National Revival Day
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