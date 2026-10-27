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    Çinin yüksəkgərginlikli elektrik enerjisinin ötürülməsi təcrübəsi Transxəzər dəhlizi üçün tətbiq edilə bilər

    Energetika
    • 27 oktyabr, 2026
    • 12:32
    Çinin yüksəkgərginlikli elektrik enerjisinin ötürülməsi təcrübəsi Transxəzər dəhlizi üçün tətbiq edilə bilər

    "Transxəzər Yaşıl Enerji Dəhlizi" layihəsini idarə etmək üçün yaradılmış "Yaşıl Dəhliz Alyansı" ("Green Corridor Alliance") birgə müəssisəsi və Çinin "China Southern Power Grid Company Limited International Co., Limited" (CSGIHK) şirkəti Xəzər regionunda yüksəkgərginlikli elektrik enerjisinin ötürülməsi layihələrinin həyata keçirilməsi perspektivlərini öyrənmək üçün anlaşma memorandumu imzalayıblar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Yaşıl Dəhliz Alyansı" birgə müəssisəsinin baş direktoru Tural Əliyev "LinkedIn" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, sənəd transsərhəd enerji infrastrukturu sahəsində birgə tədqiqatların aparılmasını və strateji əməkdaşlıq imkanlarının qiymətləndirilməsini nəzərdə tutur, birgə təhlil və tədqiqatlar, eləcə də məsləhət və texniki əməkdaşlığın inkişafı üçün əsas yaradır.

    Xəbər yenilənir

    Tural Əliyev Transxəzər yaşıl enerji dəhlizi Green Corridor Alliance
    Опыт Китая в сверхвысоковольтной передаче энергии может быть применен для Транскаспийского коридора
    Green Corridor Alliance, Chinese firm ink MoU on Caspian power projects
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