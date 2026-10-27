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    Опыт Китая в сверхвысоковольтной передаче энергии может быть применен для Транскаспийского коридора

    Энергетика
    • 27 октября, 2026
    • 12:16
    Опыт Китая в сверхвысоковольтной передаче энергии может быть применен для Транскаспийского коридора

    Совместное предприятие "Альянс зеленого коридора" (Green Corridor Alliance), созданное для управления проектом "Транскаспийский зеленый энергетический коридор", и китайская China Southern Power Grid Company Limited International Co., Limited (CSGIHK) подписали меморандум о взаимопонимании для изучения перспектив реализации проектов высоковольтной электропередачи в Каспийском регионе.

    Как передает Report, об этом генеральный директор совместного предприятия Альянс зеленого коридора Турал Алиев сообщил на своей странице в социальной сети LinkedIn.

    По его словам, документ предусматривает проведение совместных исследований и оценку возможностей стратегического сотрудничества в сфере трансграничной энергетической инфраструктуры, создает основу для совместного анализа и исследований, а также для развития консультационного и технического сотрудничества.

    Меморандум был подписан в рамках визита Т. Алиева в китайский Гуанчжоу 21- 24 октября 2026 года. В ходе поездки он провел встречи с представителями CSGIHK, а также посетил преобразовательные станции Гуандун Суйдун и Хуэйчжоу Лунмэнь, где ознакомился с технологиями сверхвысоковольтной передачи электроэнергии и интеграции крупных энергосистем.

    Кроме того, на встрече с вице-президентом CSGIHK Гонг Ю обсуждались потенциальные бизнес-модели, перспективы долгосрочного партнерства, техническая поддержка, инженерная экспертиза и возможности оптимизации капитальных затрат (CAPEX).

    По оценке Т. Алиева, взаимодействие с китайской компанией позволит изучить возможности применения опыта Китая в сфере высоковольтной передачи электроэнергии для развития региональных энергетических связей и стратегических коридоров зеленой энергетики.

    Green Corridor Alliance - совместное предприятие, созданное ОАО "АзерЭнержи", АО KEGOC (Казахстан) и АО "Национальные электрические сети Узбекистана". Его штаб-квартира находится в Баку.

    Инициатива берет начало от соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии, подписанного президентами Азербайджана, Казахстана и Узбекистана на COP29 в Баку 13 ноября 2024 года. Учредительное соглашение совместного предприятия было подписано 27 декабря того же года.

    4 апреля 2025 года Азербайджан, Казахстан и Узбекистан при поддержке Азиатского банка развития (АБР) и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) объявили о запуске первого этапа инициативы "Транскаспийский зеленый энергетический коридор".

    Проект предусматривает интеграцию электроэнергетических систем трех стран и создание маршрута для поставок электроэнергии из возобновляемых источников в Европу. В рамках первого этапа страны договорились о подготовке технико-экономического обоснования (ТЭО), финансирование которого обеспечивают АБР и АБИИ.

    Турал Алиев Гонг Ю Green Corridor Alliance China Southern Power Grid Company Limited International Co., Limited (CSGIHK)
    Çinin yüksəkgərginlikli elektrik enerjisinin ötürülməsi təcrübəsi Transxəzər dəhlizi üçün tətbiq edilə bilər
    Green Corridor Alliance, Chinese firm ink MoU on Caspian power projects
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