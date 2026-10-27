Опыт Китая в сверхвысоковольтной передаче энергии может быть применен для Транскаспийского коридора

Совместное предприятие "Альянс зеленого коридора" (Green Corridor Alliance), созданное для управления проектом "Транскаспийский зеленый энергетический коридор", и китайская China Southern Power Grid Company Limited International Co., Limited (CSGIHK) подписали меморандум о взаимопонимании для изучения перспектив реализации проектов высоковольтной электропередачи в Каспийском регионе.

Как передает Report, об этом генеральный директор совместного предприятия Альянс зеленого коридора Турал Алиев сообщил на своей странице в социальной сети LinkedIn.

По его словам, документ предусматривает проведение совместных исследований и оценку возможностей стратегического сотрудничества в сфере трансграничной энергетической инфраструктуры, создает основу для совместного анализа и исследований, а также для развития консультационного и технического сотрудничества.

Меморандум был подписан в рамках визита Т. Алиева в китайский Гуанчжоу 21- 24 октября 2026 года. В ходе поездки он провел встречи с представителями CSGIHK, а также посетил преобразовательные станции Гуандун Суйдун и Хуэйчжоу Лунмэнь, где ознакомился с технологиями сверхвысоковольтной передачи электроэнергии и интеграции крупных энергосистем.

Кроме того, на встрече с вице-президентом CSGIHK Гонг Ю обсуждались потенциальные бизнес-модели, перспективы долгосрочного партнерства, техническая поддержка, инженерная экспертиза и возможности оптимизации капитальных затрат (CAPEX).

По оценке Т. Алиева, взаимодействие с китайской компанией позволит изучить возможности применения опыта Китая в сфере высоковольтной передачи электроэнергии для развития региональных энергетических связей и стратегических коридоров зеленой энергетики.

Green Corridor Alliance - совместное предприятие, созданное ОАО "АзерЭнержи", АО KEGOC (Казахстан) и АО "Национальные электрические сети Узбекистана". Его штаб-квартира находится в Баку.

Инициатива берет начало от соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии, подписанного президентами Азербайджана, Казахстана и Узбекистана на COP29 в Баку 13 ноября 2024 года. Учредительное соглашение совместного предприятия было подписано 27 декабря того же года.

4 апреля 2025 года Азербайджан, Казахстан и Узбекистан при поддержке Азиатского банка развития (АБР) и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) объявили о запуске первого этапа инициативы "Транскаспийский зеленый энергетический коридор".

Проект предусматривает интеграцию электроэнергетических систем трех стран и создание маршрута для поставок электроэнергии из возобновляемых источников в Европу. В рамках первого этапа страны договорились о подготовке технико-экономического обоснования (ТЭО), финансирование которого обеспечивают АБР и АБИИ.