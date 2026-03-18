Бабиш: Чехия присоединилась к инициативе по ужесточению въезда военных из РФ

Чехия присоединилась к инициативе ряда стран Евросоюза по ужесточению правил въезда российских военнослужащих в страны Шенгенской зоны.

Как передает Report, об этом сообщает агентство ČTK со слов премьера страны Андрея Бабиша.

"Чехия присоединилась к инициативе ряда стран ЕС, выступающих за ужесточение правил выдачи виз для бывших и действующих российских военных, намеревающихся попасть в Шенгенскую зону", - сказал он.

Вопрос об ужесточении правил въезда российских военных в Шенген должен быть рассмотренна предстоящем в четверг заседании ЕС.