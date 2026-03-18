    Бабиш: Чехия присоединилась к инициативе по ужесточению въезда военных из РФ

    Другие страны
    • 18 марта, 2026
    • 13:51
    Бабиш: Чехия присоединилась к инициативе по ужесточению въезда военных из РФ

    Чехия присоединилась к инициативе ряда стран Евросоюза по ужесточению правил въезда российских военнослужащих в страны Шенгенской зоны.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство ČTK со слов премьера страны Андрея Бабиша.

    "Чехия присоединилась к инициативе ряда стран ЕС, выступающих за ужесточение правил выдачи виз для бывших и действующих российских военных, намеревающихся попасть в Шенгенскую зону", - сказал он.

    Вопрос об ужесточении правил въезда российских военных в Шенген должен быть рассмотренна предстоящем в четверг заседании ЕС.

    Евросоюз Андрей Бабиш
    Babiş: Çexiya Rusiya hərbçilərinin Şengen ölkələrinə giriş qaydalarının sərtləşdirilməsi təşəbbüsünə qoşulub
    Babiš: Czechia joins initiative to tighten entry rules for Russian military
    Ты - Король

    Последние новости

    14:22

    В Азербайджане создана новая компания с уставным капиталом 1,35 млн манатов

    Бизнес
    14:19

    Кац заявил о ликвидации главы разведывательного ведомства Ирана Исмаила Хатиба

    Другие страны
    14:08
    Фото
    Видео

    Грузовики с гумпомощью для Ирана пересекли госграницу в Астаре - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    14:06

    Папоян: Армянские и азербайджанские компании обсуждают поставку определенного товара

    В регионе
    13:51

    Другие страны
    13:46

    ЦИУТ: Цифровые табло на светофорах повышают риск ДТП

    Внутренняя политика
    13:41

    Папоян: Дальнейшая эскалация на Ближнем Востоке сулит негативное влияние на Армению

    В регионе
    13:38

    Урсула фон дер Ляйен отправится в Австралию для заключения торгового соглашения

    Другие страны
    13:23

    МИД Ирана назвал убийство Лариджани терактом

    В регионе
    Лента новостей