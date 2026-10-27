İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    "AZCON Holding"in IE Universiteti ilə birgə həyata keçirdiyi "Global Senior Management" proqramı uğurla yekunlaşıb

    Elm və təhsil
    • 27 oktyabr, 2026
    • 12:41
    AZCON Holdingin IE Universiteti ilə birgə həyata keçirdiyi Global Senior Management proqramı uğurla yekunlaşıb

    "AZCON Holding" və İspaniyanın nüfuzlu IE Universitetinin biznes məktəbi olan "IE Business School"un əməkdaşlığı çərçivəsində Holdinq və şirkətlərin strateji rəhbər heyəti üçün təşkil olunmuş "Global Senior Management" proqramı başa çatıb.

    "AZCON Holding"in icraçı direktoru Şahin Babayev və IE Universitetinin korporativ əlaqələr üzrə icraçı sədri Villiam Davila çıxışlarında insan kapitalının inkişafının təşkilatların dayanıqlı inkişafında əhəmiyyətini vurğulayıblar. Onlar liderlik bacarıqlarının artırılmasının, müasir idarəetmə yanaşmalarının tətbiqinin və dəyişən biznes mühitində davamlı öyrənmənin mühüm rol oynadığını qeyd ediblər.

    Tədbir çərçivəsində "AZCON Holding" əməkdaşlarının bakalavriat və magistratura proqramları üzrə güzəştlərdən yararlanmasını nəzərdə tutan memorandum imzalanıb. Eyni zamanda orta səviyyəli rəhbərlər üçün yeni liderlik proqramına start verilib.

    Tədbirin yekununda "Global Senior Management" proqramını uğurla başa vuran iştirakçılara sertifikatlar təqdim olunub.

    Qeyd edək ki, bu strateji tərəfdaşlıq "AZCON Holding"in insan kapitalının inkişafı üzrə prioritetlərinin reallaşdırılmasına, beynəlxalq qabaqcıl təcrübənin tətbiqinə və rəhbər heyətin idarəetmə potensialının gücləndirilməsinə töhfə verəcək.

    AZCON Holdingin IE Universiteti ilə birgə həyata keçirdiyi Global Senior Management proqramı uğurla yekunlaşıb
    AZCON Holdingin IE Universiteti ilə birgə həyata keçirdiyi Global Senior Management proqramı uğurla yekunlaşıb
    AZCON Holdingin IE Universiteti ilə birgə həyata keçirdiyi Global Senior Management proqramı uğurla yekunlaşıb
    AZCON Holdingin IE Universiteti ilə birgə həyata keçirdiyi Global Senior Management proqramı uğurla yekunlaşıb
    AZCON Holdingin IE Universiteti ilə birgə həyata keçirdiyi Global Senior Management proqramı uğurla yekunlaşıb

    Şahin Babayev Villiam Davila AZCON Holding IE Universiteti Global Senior Management proqramı
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    13:34
    Vüsal Hüseynov vətəndaşları qəbul edəcək
    Daxili siyasət
    13:34
    Azərbaycan və Niderland şirkəti yük axınının artırılmasını müzakirə ediblər
    İnfrastruktur
    13:29
    Mıradaliyev: Mədəniyyətlərarası dialoq sülh naminə daimi iş tələb edir
    Xarici siyasət
    13:28
    Foto
    Kamran Əliyev Misir və Maldiv rəsmiləri ilə korrupsiyaya qarşı mübarizəni müzakirə edib
    Xarici siyasət
    13:25
    Soyuzbek Nadırbekov: Qırğızıstan mədəniyyətlərarası dialoqun dəstəklənməsinə xüsusi önəm verir
    Xarici siyasət
    13:25
    Mirzoyan: TRIPP Azərbaycan vasitəsilə üçüncü ölkələrlə əlaqələr qurmağımıza imkan verəcək
    Region
    13:24
    "Kristal Pelas" "Liverpul" və "Qalatasaray"ın maraqlandığı İsmaila Sarrı satmaq istəmir
    Futbol
    13:19
    Nazir: Bakı forumu konkret addımlar üçün mühüm platforma olacaq
    Xarici siyasət
    13:13
    Foto
    Hərbi vəzifəlilərin təlim toplanışları başa çatıb
    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti