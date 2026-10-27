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    Cənubi Koreya Ukraynadan 8 diplomatını geri çağırıb

    Digər ölkələr
    • 27 oktyabr, 2026
    • 12:27
    Cənubi Koreya Ukraynadan 8 diplomatını geri çağırıb

    Kiyevin iki Şimali Koreya hərbi əsirinin təhvil verilməsi barədə məlumatı açıqlaması ilə bağlı yaranan mübahisə fonunda Cənubi Koreya Ukraynadan 8 diplomatik əməkdaşını geri çağırıb.

    "Report" "Yonhap" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Cənubi Koreyanın xarici işlər naziri Ço Hyon bildirib.

    Bununla yanaşı, o, əsas heyətin Ukraynada qaldığını və Rusiyanın davam edən hücumları şəraitində Cənubi Koreya vətəndaşlarının müdafiəsi üçün səylərini əsirgəmədiyini bildirib.

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski sentyabr ayında BMT Baş Assambleyasında çıxışı zamanı iki Şimali Koreya əsgərinin Cənubi Koreyaya təhvil verildiyini ictimaiyyətə açıqladıqdan sonra Cənubi Koreya rəsmi izahat və bu cür insidentlərin təkrarlanmasının qarşısının alınması üçün zəmanət tələb edib.

    Volodimir Zelenski Şimali Koreya (KXDR)
    Южная Корея отозвала 8 дипломатов из Украины
    S. Korea withdraws 8 diplomatic personnel from Ukraine
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