Южная Корея отозвала 8 дипломатов из Украины

Южная Корея отозвала восемь дипработников из Украины на фоне спора по поводу раскрытия Киевом информации о передаче двух северокорейских военнопленных.

Как передает Report со ссылкой на агентство Yonhap, об этом заявил глава МИД Южной Кореи Чо Хён.

При этом он сообщил, что ключевой персонал остается в Украине и делает все возможное для защиты граждан Южной Кореи в условиях продолжающегося российско-украинского конфликта.

Южная Корея потребовала официальных объяснений и гарантий по предотвращению повторения подобных инцидентов после того, как президент Украины Владимир Зеленский публично сообщил о передаче двух северокорейских солдат в Южную Корею во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.