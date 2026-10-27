Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Южная Корея отозвала 8 дипломатов из Украины

    Другие страны
    • 27 октября, 2026
    • 12:21
    Южная Корея отозвала 8 дипломатов из Украины

    Южная Корея отозвала восемь дипработников из Украины на фоне спора по поводу раскрытия Киевом информации о передаче двух северокорейских военнопленных.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Yonhap, об этом заявил глава МИД Южной Кореи Чо Хён.

    При этом он сообщил, что ключевой персонал остается в Украине и делает все возможное для защиты граждан Южной Кореи в условиях продолжающегося российско-украинского конфликта.

    Южная Корея потребовала официальных объяснений и гарантий по предотвращению повторения подобных инцидентов после того, как президент Украины Владимир Зеленский публично сообщил о передаче двух северокорейских солдат в Южную Корею во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.

    Российско-украинский конфликт Отзыв посла Чо Хён Южная Корея Украина
    Cənubi Koreya Ukraynadan 8 diplomatını geri çağırıb
    S. Korea withdraws 8 diplomatic personnel from Ukraine
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    13:40
    Фарид Шафиев: Азербайджан и ЕС должны закрепить углубление партнерства новым соглашением
    Внешняя политика
    13:38
    FT: Четыре авиакомпании США могут сэкономить $580 млн в год из-за похудевших пассажиров
    Это интересно
    13:30
    Фарид Шафиев: Требование Азербайджана к Армении по конституции не является чрезмерным
    Внешняя политика
    13:24
    Мырадалиев: Межкультурный диалог требует постоянной работы во имя мира
    Внешняя политика
    13:24
    Эксперт призвал создать новые инструменты борьбы с цифровым расизмом
    Kультурная политика
    13:18
    Представитель ЮНЕСКО: Женщины недостаточно привлекаются к принятию решений
    Внешняя политика
    13:17
    Мирзоян: TRIPP позволит Армении через Азербайджан налаживать связи с третьими странами
    В регионе
    13:16
    Дмитро Шлапаченко: Азербайджанскую модель "ASAN xidmət" перенимают многие государства
    Внешняя политика
    13:15
    Фото
    Минобороны: Завершились учебные сборы с военнообязанными
    Армия
    Лента новостей