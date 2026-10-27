Южная Корея отозвала 8 дипломатов из Украины
Другие страны
- 27 октября, 2026
- 12:21
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Южная Корея отозвала восемь дипработников из Украины на фоне спора по поводу раскрытия Киевом информации о передаче двух северокорейских военнопленных.
Как передает Report со ссылкой на агентство Yonhap, об этом заявил глава МИД Южной Кореи Чо Хён.
При этом он сообщил, что ключевой персонал остается в Украине и делает все возможное для защиты граждан Южной Кореи в условиях продолжающегося российско-украинского конфликта.
Южная Корея потребовала официальных объяснений и гарантий по предотвращению повторения подобных инцидентов после того, как президент Украины Владимир Зеленский публично сообщил о передаче двух северокорейских солдат в Южную Корею во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.
Cənubi Koreya Ukraynadan 8 diplomatını geri çağırıb
S. Korea withdraws 8 diplomatic personnel from Ukraine
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