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    ICESCO Baş katibi: Qlobal hərbi xərclərin yarı faizi dünyada sülhün təmin edilməsi üçün yetərlidir

    Xarici siyasət
    • 27 oktyabr, 2026
    • 12:47
    ICESCO Baş katibi: Qlobal hərbi xərclərin yarı faizi dünyada sülhün təmin edilməsi üçün yetərlidir

    Dünyada sülhü yaratmaq üçün qlobal hərbi xərclərin yarı faizi kifayət edir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu İslam Dünyası Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı (ICESCO) Baş katibi Salim bin Məhəmməd əl-Malik Bakıda Beynəlxalq təşkilatların 3-cü yüksək səviyyəli görüşü və Bakı Prosesi çərçivəsində nazirlərin 6-cı görüşünün xüsusi birgə sessiyası çərçivəsində "Tərəfdaşlıqdan birgə fəaliyyətə: süni intellekt dövründə mədəniyyətlərarası dialoq naminə qlobal qarşılıqlı fəaliyyətin gücləndirilməsi" adlı müzakirədə deyib.

    Onun sözlərinə görə, bu kimi tədbirlərdə veriləcək qərarlar insanların həyatına müsbət mənada təsir etməlidir:

    "Sülh bizə nə üçün lazımdır, sülh həyatı qorumaq üçündür. Bunun üçün birgə proqramlar ümumi məqsədə xidmət etməlidir".

    Baş katib həmçinin süni intellekt dövründəki çağırışlar barədə təkliflə də çıxış edib:

    "Proqramlarımız mövcud fəaliyyət və gözləntilərlə üst-üstə düşməlidir. Bu mənada ICESCO süni intellekt məsələsində öz təcrübələrini bölüşməyə hazırdır. Bakı prosesi bunun üçün praktiki tribuna rolunu oynaya bilər".

    Eyni zamanda Salim bin Məhəmməd əl-Malik Prezident İlham Əliyevə yüksək təşkilatçılıq və "Bakı Prosesi" təşəbbüsü üçün təşəkkür edərək ICESCO-nun öz üzərinə düşən bütün öhdəliklərini yerinə yetirməyə hazır olduğunu bildirib.

    Salim bin Məhəmməd əl-Malik VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu İslam Dünyası Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı (ICESCO)
    ИСЕСКО: Даже 0,5% глобальных военных расходов хватит, чтобы обеспечить мир на Земле
    ICESCO: Half a percent of global military spending is enough to ensure peace
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