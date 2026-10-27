Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    ИСЕСКО: Даже 0,5% глобальных военных расходов хватит, чтобы обеспечить мир на Земле

    Внешняя политика
    • 27 октября, 2026
    • 13:06
    ИСЕСКО: Даже 0,5% глобальных военных расходов хватит, чтобы обеспечить мир на Земле

    Полпроцента мировых военных расходов достаточно для обеспечения мира на планете.

    Как сообщает Report, об этом заявил Генеральный секретарь ИСЕСКО Салим бин Мухаммед Аль-Малик в ходе дискуссии в рамках специальной совместной сессии 3-й встречи высокого уровня международных организаций и 6-й министерской встречи в рамках Бакинского процесса в Баку.

    Отметив, что решения, принимаемые на подобных мероприятиях, должны оказывать положительное влияние на жизнь людей, он выступил с предложениями относительно вызовов в эпоху искусственного интеллекта:

    "Наши программы должны соответствовать текущей деятельности и ожиданиям. В этом контексте ИСЕСКО готова делиться своим опытом в области искусственного интеллекта. Бакинский процесс может сыграть роль практической трибуны для этого".

    Малик также поблагодарил президента Ильхама Алиева за высокий уровень организацию и инициативу "Бакинский процесс" и заявил, что ИСЕСКО готова выполнить все взятые на себя обязательства.

    ИСЕСКО VII Всемирный форум межкультурного диалога Салим бин Мухаммед аль-Малик Искусственный интеллект (ИИ)
    ICESCO Baş katibi: Qlobal hərbi xərclərin yarı faizi dünyada sülhün təmin edilməsi üçün yetərlidir
    ICESCO: Half a percent of global military spending is enough to ensure peace
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