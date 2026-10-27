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    Siyəzəndə 43 yaşlı qadın boğularaq öldürülüb, qohumu şübhəli bilinir

    Hadisə
    • 27 oktyabr, 2026
    • 12:27
    Siyəzəndə 43 yaşlı qadın boğularaq öldürülüb, qohumu şübhəli bilinir

    Siyəzən rayonunda 43 yaşlı qadın boğularaq öldürülüb, qohumu şübhəli qismində saxlanılıb.

    "Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, Siyəzən şəhər sakini, 43 yaşlı Xəyalə Muradağa qızı Ağamalıyeva yaşadığı evdə boğularaq öldürülüb.

    Əməli törətməkdə şübhəli bilinən rayonun Böyük Həmyə kənd sakini, 45 yaşlı Naqil Səmədağa oğlu Ağamalıyev polis tərəfindən saxlanılıb.

    Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.

    Ölüm hadisəsi Siyəzən
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