В Сиязани по горячим следам раскрыто убийство 44-летней женщины

В Сиязани мужчина задушил 44-летнюю знакомую в ее доме, после чего похитил золото, деньги и другие ценности.

Как сообщает Report со ссылкой на местную прокуратуру, по подозрению в совершении преступления задержан Нагиль Агамалиев (1991 г. р.).

Тело жительницы Сиязани Хаялы Агамалиевой (1982 г.р.) было обнаружено 26 октября в доме, где она проживала.

Следствием установлены обоснованные подозрения в том, что Нагиль Агамалиев пришел к знакомой под предлогом возврата долга, в обмен на который он оставил в залог золотые изделия. Предположительно, он задушил женщину, забрал из дома золото, деньги и другие ценные вещи, после чего скрылся с места происшествия.

В результате проведенных мероприятий преступление было раскрыто по горячим следам. Сотрудники полиции задержали Агамалиева и передали следствию.

По факту в прокуратуре Сиязаньского района возбуждено уголовное дело по статье 120.2.5 Уголовного кодекса Азербайджана (убийство из корыстных побуждений). Предварительное следствие продолжается.