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    В Сиязани по горячим следам раскрыто убийство 44-летней женщины

    Происшествия
    • 27 октября, 2026
    • 17:15
    В Сиязани по горячим следам раскрыто убийство 44-летней женщины

    В Сиязани мужчина задушил 44-летнюю знакомую в ее доме, после чего похитил золото, деньги и другие ценности.

    Как сообщает Report со ссылкой на местную прокуратуру, по подозрению в совершении преступления задержан Нагиль Агамалиев (1991 г. р.).

    Тело жительницы Сиязани Хаялы Агамалиевой (1982 г.р.) было обнаружено 26 октября в доме, где она проживала.

    Следствием установлены обоснованные подозрения в том, что Нагиль Агамалиев пришел к знакомой под предлогом возврата долга, в обмен на который он оставил в залог золотые изделия. Предположительно, он задушил женщину, забрал из дома золото, деньги и другие ценные вещи, после чего скрылся с места происшествия.

    В результате проведенных мероприятий преступление было раскрыто по горячим следам. Сотрудники полиции задержали Агамалиева и передали следствию.

    По факту в прокуратуре Сиязаньского района возбуждено уголовное дело по статье 120.2.5 Уголовного кодекса Азербайджана (убийство из корыстных побуждений). Предварительное следствие продолжается.

    Умышленное убийство Сиязан
    Siyəzəndə qadının qohumu tərəfindən borca görə öldürdüyü məlum olub - Yenilənib
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