"Azercell Telecom"dan xüsusi "OPPO" kampaniyası!
- 18 mart, 2026
- 14:03
Lider mobil operator Novruz bayramı münasibətilə abunəçiləri üçün xüsusi kampaniyaya start verir
"Azercell Telecom" MMC Novruz bayramı münasibətilə abunəçiləri üçün "OPPO" smartfonlarına dair xüsusi kampaniya təqdim edir. Kampaniya müddətində 269 manatdan başlayan qiymətlə "OPPO" smartfonu alan müştərilərə 6 ay müddətində 6 GB internet paketi hədiyyə ediləcək. İnternet paket avtomatik olaraq hər 28 gündən bir yenilənəcək.
Bundan əlavə, qeyd olunan müddət başa çatdıqdan sonra internet paketindən istifadəni davam etdirmək istəyən abunəçilər növbəti 6 ay ərzində paketdən 20 % endirimlə yararlana biləcəklər.
16.04.2026-cı il tarixinədək davam edən kampaniya fakturasız xətt abunəçiləri üçün "Kontakt Home" mağazalar şəbəkəsində keçərlidir.
